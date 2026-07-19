19 de julio de 2026 Inicio
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Repite cábala: dónde mirará Javier Milei la final del Mundial 2026

El Presidente, ataviado con campera de YPF para repetir vestimenta, seguirá a la Selección argentina frente a España sentado en el mismo lugar y con la misma compañía, mientras todavía no hay certezas sobre un posible asueto o feriado.

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Javier Milei repite vestimenta para ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Javier Milei repite vestimenta para ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Javier Milei, presidente de Argentina.
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El Presidente tiene planeado ver la final junto a su hermana Karina en el microcine de la quinta presidencial, ataviado con una campera de YPF que le regalaron en una visita a los pozos de Vaca Muerta, en Neuquén.

Una vez terminado el partido, aumentará la incertidumbre por saber si el Gobierno dará asueto administrativo para recibir a los jugadores que regresan de Estados Unidos.

Tras la final en el MetLife Stadium, la selección volverá al país en un charter de Aerolíneas Argentina que aterrizará en Ezeiza poco después del mediodía del lunes, entre las 13 y las 14 el lunes. El vuelo partirá 8 horas después del partido, que es el lapso que pidió la AFA para darle un descanso mínimo al plantel antes del viaje.

¿Habrá asueto el lunes?

El pasado jueves, el vocero presidencial, Javier Ravier, descartó la posibilidad de que Milei decrete un feriado nacional el lunes 20 de julio y señaló: "Para Javier Milei y para este gobierno el trabajo está ante todo y, en principio, no veo un asueto como ocurrió en otros países". En Paraguay, el presidente Santiago Peña había tomado esta decisión tras eliminar a Alemania del Mundial 2026.

El vocero también ratificó que si la Selección resulta campeona, la Casa Rosada debería quedar disponible para recibir al plantel "sin la presencia de la política".

Sin embargo, con el correr de los días, desde el Gobierno aseguran que la posibilidad "está en evaluación" y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, "con el resultado que sea".

El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

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