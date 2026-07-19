Cábalas, cumpleaños y demoras: cómo vivieron la previa a la final las parejas de la Scaloneta

Valentina Cervantes compartió una foto en una Iglesia, Caro Calvagni y Agustina Gandolfo tuvieron complicaciones con sus vuelos y Muriel López Benítez festejó su cumpleaños este sábado.

Las imágenes que compartieron la Scaloneta o sus seres queridos en redes sociales.

En la previa de la final del Mundial 2026, algunas de las parejas de la Scaloneta compartieron en redes sociales cómo pasaron las 24 horas previas al partido contra España. Pasaron el sábado entre Iglesias, vuelos complicados y cumpleaños.

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Valentina Cervantes , esposa de Enzo Fernández, publicó fotos del interior de una Iglesia en Nueva York y de su mano sosteniendo un rosario, dando a entender que la religión fue su refugio en la previa de la final del Mundial 2026.

En la imagen de su mano se ven uñas pintadas de blanco, el rosario y el tatuaje con la palabra "Amén" en la muñeca completan el gesto de cábala y devoción. "Amén", escribió en la imagen, reforzando la idea de que la fe es parte fundamental de su manera de vivir la previa.

Caro Calvagni , pareja de Nicolás Tagliafico , y Agustina Gandolfo , esposa de Lautaro Martínez , sufrieron complicaciones con sus vuelos. Calvagni llegó a Nueva York en un avión privado y explicó en Instagram: "Todo es risas ahora, pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a New York. O sea, estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero LLEGUEEEEE . Ahora sí, ETAAA LOCURAAAAA".

Mientras que Gandolfo tuvo que esperar tres horas para despegar también en un jet privado debido a una alerta "por tormenta". Finalmente anunció su llegada a la Gran Manzan con una selfie sonriente desde la cabina de la aeronave.

Muriel López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, celebró su cumpleaños este sábado y compartió una selfie tapándose la cara con un ramo de flores rosas y, detrás, se ve una habitación decorada con globos rojos y fucsias en forma de corazón.

"Hoy cumple años el amor de mi vida. Seguí brillando como lo hacés cada día, con esa luz tan pura y tan real que ilumina todo a tu alrededor", le dedicó el defensor de la Selección argentina en Instagram.

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El vestido revolucionó las redes sociales donde miles de usuarios se desesperaron por conocer quién era el diseñador detrás de la exclusiva prenda que parecía envolverla en la bandera argentina. La escena fue bien argentina a puro fútbol y emoción: la “Nena de Argentina” poniéndose la camiseta desde el escenario.

El look no fue casualidad. Lo creó Abel Cepeda, diseñador mendocino que lleva más de dos décadas en Nueva York y que fundó la firma SEKS. Junto a la dirección creativa de Natalia Campos Valencia, dieron forma a una prenda que mezcló moda y sentimiento nacional.