El día después del 3J: "Sin nosotras no van a ganar las elecciones"

Las mujeres respondieron a la convocatoria de Ni Una Menos y desbordaron de rabia la plaza del Congreso: "Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni el pelotudo de Milei hacen nada", denunciaron. Sin embargo, la violencia machista no se espanta con una marcha. ¿En qué se puede transformar ese enojo tras la protesta?

Era difícil circular frente al Congreso debido al escenario y la cantidad de gente presente en la plaza.

La respuesta de la calle a los dichos del fiscal Raúl Garzón tras encontrar el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba.

Ni Una Menos y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito frente al Congreso.

"Esto es abandono y misoginia", definieron dos mujeres en un cartel de letras negras y fondo blanco que pegaron con cinta sobre la 9 de Julio este miércoles. A cinco cuadras de distancia, en la Plaza de Mayo, grupos de mujeres desperdigadas por todo el pasto le recordaban al presidente Javier Milei que el violeta nunca fue suyo.

Ni Una Menos colmó Plaza de Mayo: "El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles"

Remeras, buzos, pañuelos, carteras, mochilas, gorros, auriculares, camperas, chalecos y colitas de pelo se filtraban entre los abrigos. Andrea y Malena hacían tiempo junto a otros grupos que preparaban carteles o tomaban mate horas antes del horario fijado para encontrarse. Las organizaciones, peronistas y de izquierda, y los sindicatos ya rodeaban la plaza del Congreso.

"Tenemos que conseguir una propuesta, una representación, tenemos que pensar en las elecciones también; nos toca, sin nosotras no van a ganar", apuntó Andrea, de 28 años, y señaló a C5N: "Eso implica organizarnos, definirnos y salir a la calle".

Malena, de la misma edad, coincidió: "En este panorama económico y político somos las primeras damnificadas. Necesitamos proyectos que nos cuiden y nos respalden, que aseguren nuestra integridad física, porque la Justicia viene muy mal y es muy misógina y machista".

Entre las dos se desplegaba un cartel con la frase "No son cifras, son compañeras que no van a volver". Detrás de ambas, la Casa Rosada y la Pirámide de Mayo permanecían valladas. Al igual que el Congreso, a 10 cuadras de distancia, con las banderas de Ni Una Menos y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito frente al metal negro intervenido protesta tras protesta.

"Me gustaría que el enojo se transforme en organización, en propuestas, en mujeres que puedan ocupar bancas, que puedan trasladar el mensaje feminista, que comience a haber juezas que puedan llevar adelante las propuestas feministas y tengan una visión de género integral, que hoy en día no existe. Son todas personas adeptas al poder económico y con puestos vitalicios", lamentó Malena y concluyó: "Me gustaría que se pueda generar un país donde podamos vivir en paz, principalmente las mujeres".

Marcha Ni Una Menos 3J 2026 Pilar Danessa en el medio de su performance corporal sobre la Avenida de Mayo. Maira Haunau

Las personas que se acercaban a la plaza por Avenida de Mayo alrededor de las 16 se sorprendían y le pedían fotos a una joven que realizaba una performance corporal con un cartel que recordaba que hay un femicidio cada 31 horas. Pilar Danessa, de 20 años, ponía el cuerpo para la danza y su amiga Camila San Cristóbal, de 32, la filmaba con su celular.

Camila llevaba un pañuelo violeta cubriéndole toda la cabeza para resguardarse del frío y un labial a juego. Tenía una mirada cansada que se llenó de lágrimas cuando señaló que participaba de marchas feministas para sentir que no está sola. "Me impulsa encontrarme y escucharme con otros, mirarme a la cara con otras personas, con otras compañeras, eso me da fuerzas y me da ganas de seguir luchando", enumeró la joven, emocionada.

Pilar coincidió con el abandono que señaló su amiga. "Si no nos protegemos nosotras y reclamamos derechos que no deberíamos estar reclamando, no lo va a hacer nadie, y menos con este gobierno que no lo muestra. Nadie hace pensar a las personas que no ven la realidad, que no ven que hay un femicidio cada 31 horas", sentenció la artista.

En el medio de la plaza, una joven de 22 años y su madre eran una sensación entre las manifestantes por los carteles que habían pintado para la ocasión. Kathrina Ramírez también remarcó la soledad: "Desde que tengo uso de razón vengo a las marchas con mi mamá, es docente, y todo el tiempo estamos pensando en estar presente en las luchas. Si nosotras no estamos, ¿quién va a estar?".

Marcha Ni Una Menos 3J 2026 (7) Gisela y su hija Kathrina en la plaza del Congreso. Maira Haunau

Gisela Pereyra, de 46 años, enseña en el secundario a alumnos y alumnas "de la edad de Agostina". Coincidió con Andrea y Malena en la necesidad de "organización masiva que se respete, que no quede en el discurso y en el agite", y pidió dejar de lado las diferencias para que "no se diluya".

"Que en las escuelas la Educación Sexual Integral se milite y esté presente. No podemos permitir que la necedad o la ignorancia de algunos provoque tapujos para tratar la ESI en las escuelas", exigió la docente.

Entre la marea de mujeres que desbordó la plaza se repetía una respuesta al proyecto de falsas denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada: "Faltan denuncias". Mientras la legisladora cuestiona a las mujeres que denuncian violencia de género, en la intimidad de los consultorios las profesionales de la salud trabajan para ayudar a sanar las consecuencias de esa violencia.

Marcha Ni Una Menos 3J 2026 (3) La respuesta de la calle al proyecto de ley impulsado por Carolina Losada. Maira Haunau

"Estoy enojada porque soy psicóloga y todas mis pacientes mujeres cuentan historias de abuso en sesión", sentenció Noelia, de 25 años, y pidió: "Me gustaría que el enojo de todas se transforme en políticas públicas, que de una vez y por todas se dignen a escuchar a las mujeres, que tomen las denuncias, que no asuman cosas desde una visión sesgada y machista porque así es cómo todas estas mujeres terminaron muertas".

"Ni la Justicia, ni el Gobierno, ni el pelotudo de Milei hacen nada como para evitar que hombres denunciados asesinen mujeres. Ojalá en un futuro tengamos más mujeres hablando de su deseo y no de abusos", concluyó la joven profesional.

¿Dónde están los hombres?

En la marcha. No solo aquellos que históricamente son parte de la agrupación Atravesados por el Femicidio, sino también padres y novios por fuera de organizaciones y sindicatos volvieron a participar de la concentración y recorrieron la plaza del Congreso junto a las mujeres de sus vidas, con carteles o al lado de los hijos que crían en conjunto. Sin embargo, las manifestantes esperan más.

Camila desea que el enojo de este 3J provoque que "los hombres empiecen a informarse, empiecen a intervenir en la cotidianidad de otros hombres y a quienes sea necesario que estén ejerciendo situaciones de abuso de poder en cualquier tipo de situación".

Marcha Ni Una Menos 3J 2026 (9) La avenida 9 de Julio en la previa a la concentración en la plaza del Congreso. Maira Haunau

"Que dejen de depender de las mujeres para esos llamados de atención y empezar a cambiar de verdad sus actitudes y comportamientos, porque son los que terminan sosteniendo que sigan habiendo femicidios", apuntó la joven estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y exigió: "Que los hombres empiecen a hacer el trabajo que tienen que estar haciendo hace años".

Su amiga Pilar coincidió con la urgencia de que "las masculinidades tomen otro lugar, que hablen más ellos, que ocupen todos los espacios". A la docente de 46 años no se le escapó, que mientras niñas y adolescentes asistían a las manifestaciones feministas, "los muchachines andaban militando para los libertarios".

Gisela también cuestionó a los hombres adultos y se hizo eco del cartel que portaba su hija para contestar a quienes criticaron las redes sociales de Agostina Vega: "Los hombres que ven a una nena haciéndose la adulta deberían preocuparse, no sentir morbo".