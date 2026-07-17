17 de julio de 2026 Inicio
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La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

Los precios mayoristas registraron la variación más baja en cuatro meses y acumularon un 33,7% en los últimos doce meses. Asimismo, se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

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Fue la más baja en cuatro meses

Fue la más baja en cuatro meses, informó el Indec.

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una desaceleración de 1,1% en junio de 2026 respecto del mes anterior. Con este resultado, la inflación mayorista en la primera mitad del año alcanzó una variación acumulada del 15,6%, que refleja la evolución de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno.

El gas integró uno de los rubros con mayores subas en junio.
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Según el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el incremento mensual del 1,1% se explica por un comportamiento dispar entre los componentes del índice: los productos nacionales subieron un 1,0%, mientras que los importados tuvieron un alza superior, llegando al 2,3%. Dentro del rubro nacional, los productos primarios registraron una caída del 1,2%, contrastando con el aumento del 1,6% observado en los productos manufacturados.

Al analizar las incidencias por división, las que más empujaron el índice hacia arriba fueron "Sustancias y productos químicos" (0,26 p.p.), "Productos agropecuarios" (0,23 p.p.) y "Productos refinados del petróleo" (0,19 p.p.). Por el contrario, hubo una compensación importante por parte del sector de "Petróleo crudo y gas", que tuvo una incidencia negativa de 0,56 puntos porcentuales, tras registrar una baja mensual del 5,3% en sus precios.

Otro dato relevante del informe es el incremento en la Energía eléctrica, que mostró una suba del 6,6% durante junio. En términos interanuales, el IPIM acumula un salto del 33,7% respecto a junio de 2025, impulsado principalmente por los productos primarios que, en los últimos doce meses, crecieron un 44,7%.

Finalmente, el reporte del INDEC incluyó los otros indicadores del sistema: el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) y el Índice de precios básicos del productor (IPP) también registraron subas del 1,1% mensual. En el acumulado anual, el IPIB (que excluye el efecto impositivo) suma un 14,6%, mientras que el IPP (que mide la producción local sin importaciones) alcanza un 14,5% en lo que va de 2026.

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