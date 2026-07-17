La inflación mayorista se desaceleró a 1,1% en junio y acumuló un alza de 15,6% en lo que va de 2026

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró una desaceleración de 1,1% en junio de 2026 respecto del mes anterior. Con este resultado, la inflación mayorista en la primera mitad del año alcanzó una variación acumulada del 15,6%, que refleja la evolución de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno.
Según el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el incremento mensual del 1,1% se explica por un comportamiento dispar entre los componentes del índice: los productos nacionales subieron un 1,0%, mientras que los importados tuvieron un alza superior, llegando al 2,3%. Dentro del rubro nacional, los productos primarios registraron una caída del 1,2%, contrastando con el aumento del 1,6% observado en los productos manufacturados.
Al analizar las incidencias por división, las que más empujaron el índice hacia arriba fueron "Sustancias y productos químicos" (0,26 p.p.), "Productos agropecuarios" (0,23 p.p.) y "Productos refinados del petróleo" (0,19 p.p.). Por el contrario, hubo una compensación importante por parte del sector de "Petróleo crudo y gas", que tuvo una incidencia negativa de 0,56 puntos porcentuales, tras registrar una baja mensual del 5,3% en sus precios.
Otro dato relevante del informe es el incremento en la Energía eléctrica, que mostró una suba del 6,6% durante junio. En términos interanuales, el IPIM acumula un salto del 33,7% respecto a junio de 2025, impulsado principalmente por los productos primarios que, en los últimos doce meses, crecieron un 44,7%.
Finalmente, el reporte del INDEC incluyó los otros indicadores del sistema: el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) y el Índice de precios básicos del productor (IPP) también registraron subas del 1,1% mensual. En el acumulado anual, el IPIB (que excluye el efecto impositivo) suma un 14,6%, mientras que el IPP (que mide la producción local sin importaciones) alcanza un 14,5% en lo que va de 2026.