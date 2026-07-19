El drama de Wanda Nara en medio de la final del Mundial 2026: entraron a robar a su casa y estaban sus hijos

La empresaria Wanda Nara atraviesa un duro momento porque mientras ella estaba en la final del Mundial 2026, entraron a robar a su casa de campo en Milán donde estaban sus hijos. Aclaró que los niños estaban bien, a pesar del susto y busca volver a Italia con Maxi López.
“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”, explicó a través de una historia de Instagram.
Agregó: “Gracias a la Policía que está ahora en mi casa cuidando a mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”.
La influencer había ido a Nueva Jersey a trabajar para una marca junto con Zaira Nara y Pampita, con quienes se mostró en la previa. Antes, estuvo en Europa junto a sus hijos de vacaciones y viajó en las últimas horas a Estados Unidos para la cita mundialista.
La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria
Cuando todo parecía estar en paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un viaje que la empresaria realizó junto a las hijas que tiene con el exjugador del Galatasaray volvió a encender el conflicto. Furioso por un cambio en el itinerario, el futbolista dejó todo en manos de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes acudieron a la Justicia para solicitar que se tomaran medidas al respecto: el resultado fue una multa de $200 millones para Wanda.
La periodista Paula Varela difundió la cifra exacta de la millonaria multa que deberá pagar la actriz y empresaria. "Una multa de $200 millones para Wanda", informó en Intrusos.