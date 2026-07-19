El drama de Wanda Nara en medio de la final del Mundial 2026: entraron a robar a su casa y estaban sus hijos La empresaria contó en sus redes sociales que tres ladrones ingresaron a su vivienda de campo en Milán, mientras sus hijos y su madre estaban allí. "Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes", explicó. Agregar C5N en









Wanda Nara acusó un robo en su casa de Milán. Redes sociales

La empresaria Wanda Nara atraviesa un duro momento porque mientras ella estaba en la final del Mundial 2026, entraron a robar a su casa de campo en Milán donde estaban sus hijos. Aclaró que los niños estaban bien, a pesar del susto y busca volver a Italia con Maxi López.

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”, explicó a través de una historia de Instagram.

DRAMA DE WANDA NARA MIENTRAS VIVIA LA FINAL DEL MUNDIAL



"Entraron 3 personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto"



"Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto Antes" pic.twitter.com/vIkMmDwZo9 — MF (@MundoFamososOk) July 19, 2026 Agregó: “Gracias a la Policía que está ahora en mi casa cuidando a mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”.

La influencer había ido a Nueva Jersey a trabajar para una marca junto con Zaira Nara y Pampita, con quienes se mostró en la previa. Antes, estuvo en Europa junto a sus hijos de vacaciones y viajó en las últimas horas a Estados Unidos para la cita mundialista.

La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria Cuando todo parecía estar en paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un viaje que la empresaria realizó junto a las hijas que tiene con el exjugador del Galatasaray volvió a encender el conflicto. Furioso por un cambio en el itinerario, el futbolista dejó todo en manos de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes acudieron a la Justicia para solicitar que se tomaran medidas al respecto: el resultado fue una multa de $200 millones para Wanda.