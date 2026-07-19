IR A
IR A

El drama de Wanda Nara en medio de la final del Mundial 2026: entraron a robar a su casa y estaban sus hijos

La empresaria contó en sus redes sociales que tres ladrones ingresaron a su vivienda de campo en Milán, mientras sus hijos y su madre estaban allí. "Maxi y yo estamos buscando un vuelo para volver cuanto antes", explicó.

Wanda Nara acusó un robo en su casa de Milán.

Wanda Nara acusó un robo en su casa de Milán.

Redes sociales

La empresaria Wanda Nara atraviesa un duro momento porque mientras ella estaba en la final del Mundial 2026, entraron a robar a su casa de campo en Milán donde estaban sus hijos. Aclaró que los niños estaban bien, a pesar del susto y busca volver a Italia con Maxi López.

Wanda Nara presente en el partido de la Selección argentina.
Te puede interesar:

Wanda Nara sorprendió con un cambio de planes: irá a la final del Mundial 2026

“Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos”, explicó a través de una historia de Instagram.

Agregó: “Gracias a la Policía que está ahora en mi casa cuidando a mis hijos. Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”.

La influencer había ido a Nueva Jersey a trabajar para una marca junto con Zaira Nara y Pampita, con quienes se mostró en la previa. Antes, estuvo en Europa junto a sus hijos de vacaciones y viajó en las últimas horas a Estados Unidos para la cita mundialista.

La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria

Cuando todo parecía estar en paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un viaje que la empresaria realizó junto a las hijas que tiene con el exjugador del Galatasaray volvió a encender el conflicto. Furioso por un cambio en el itinerario, el futbolista dejó todo en manos de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes acudieron a la Justicia para solicitar que se tomaran medidas al respecto: el resultado fue una multa de $200 millones para Wanda.

La periodista Paula Varela difundió la cifra exacta de la millonaria multa que deberá pagar la actriz y empresaria. "Una multa de $200 millones para Wanda", informó en Intrusos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva disputa.

La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria

Mauro Icardi, sin saber para dónde ir.

Sin club: Galatasaray no le renovó a Icardi y le dedicó un extenso mensaje de despedida

Susana Giménez sin piedad contra la China Suárez, revelaron la interna.

Revelaron el motivo de la tensión entre Susana Giménez y la China Suárez: comenzó en París

La China Suárez y Mauro Icardi muy enamorados.

La foto con la que la China Suárez dejó al descubierto cómo viaja con Mauro Icardi rumbo a Miami

Icardi, contra las cuerdas: si firma con el Galatasaray, le embargarán una suma millonaria.

Golpe para Mauro Icardi: podrían embargarle una fortuna por un reclamo del fisco francés

Juan Icardi, salió y aclaró las versiones sobre su familia.

Que dijo el hermano de Mauro Icardi sobre su relación con el futbolista, Wanda y la China Suárez

últimas noticias

Javier Milei, presidente de la Argentina.

Milei habló sobre el Mundial y la Selección: "Nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo"

Hace 51 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 19 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.392 del domingo 19 de julio de 2026

Hace 1 hora
El SAME atendió tres pacientes por eventos cardiovasculares durante la final del Mundial 2026.

Dos hombres fallecieron por paros cardíacos durante la final entre Argentina y España

Hace 1 hora
El momento en que los jugadores esquivan a Trump.

Lisandro Martínez y Cuti Romero le negaron el saludo a Donald Trump en la entrega de medallas

Hace 1 hora
La farándula expresó su alegría y emoción por la Selección.

Los mensajes de los famosos a la Selección tras la caída en la final del Mundial 2026

Hace 1 hora