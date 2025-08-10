El estremecedor relato de la última persona que vio con vida al adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

El hombre era un amigo de barrio de Diego Fernández, chico que apareció enterrado en la medianera de dos viviendas del barrio de Coghlan, y permaneció desaparecido por más de 41 años.

Cristian Graf es el apuntado por la investigación de la muerte del adolescente que desapareció en 1984

La Justicia continúa con la investigación por el crimen del joven de 16 años que fue encontrado en una casa del barrio porteño de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati y ahora habló por primera vez la última persona que vio con vida a Diego Fernández antes de encontrarse con su asesino .

Por el caso, para la Justicia, Cristian Graf, hoy de 56 años, es el principal sospechoso de la muerte del adolescente de 16 años que desapareció en 1984 y autor de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de la víctima.

Ahora, Yoni Mesa se animó a hablar sobre los últimos minutos de Fernández con vida, ya que él podría ser quien tuvo sus últimas palabras . Mesa y Fernández se conocían de la ENET N° 36 de Saavedra, aunque no eran del mismo curso. También porque el padre de Mesa tenía un negocio ubicado a dos cuadras de la casa del joven .

“ El último día que lo vi me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela ”, aseguró y explicó que al no ser compañeros de curso porque él era un año mayor que la víctima se encontraban todos los mediodías en la puerta del negocio de su padre porque tenían horarios cruzados. “Cuando yo iba a taller, él iba a teoría y viceversa”, detalló en diálogo con TN.

Puntualmente sobre el último día que lo vio, Yoni recordó que su amigo de barrio ese día “fue a la casa, almorzó y después de almorzar estuvo conmigo” . “Ese día vino, y abrió la puerta. Se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela”, recordó.

Como cosa del destino, el hombre le preguntó a Diego si luego iba a ir a la escuela “porque muchas veces nos rateábamos”, y ante la negativa de este le preguntó a dónde se dirigía. “Me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela”, aseguró, aunque la respuesta de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, ya que le había dicho que se iba a la casa de un amigo.

Cómo fue el último encuentro entre Diego Fernández y Yoni Mesa

De acuerdo al relato de Yoni Mesa, la anteúltima persona que lo vio con vida antes que se encuentre con el sospechoso Cristian Graf, luego que Diego Fernández le confesara a dónde se dirigía, el hombre lo saludó y le dijo que se veían más tarde y su amigo “se subió a una motito llamativa que tenía” y partió.

Días más tarde de ese encuentro, Mesa se enteró de que Diego no iba a su casa desde aquel jueves, por lo que su reacción fue ir directo a hablar con la madre de Fernández: “Le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después”.

Diego, adolescente encontrado en la casa de Cerati

Por último, respecto a la noticia que se dio a conocer 41 años después de pura incertidumbre, Yoni aseguró que al enterarse la noticia le cayó “como un balde de agua fría todo esto”. “Nunca se supo que pasó con Diego”, concluyó.

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

Mientras la Justicia avanza en la investigación en torno a la muerte del joven que apareció enterrado al lado de la excasa del cantante Gustavo Cerati, crece la incertidumbre sobre cómo se tratará el hecho en la Justicia si finalmente se logra identificar al culpable.

Hasta el momento, la fiscalía apunta a Cristian Graf como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. Según los investigadores, ellos fueron compañeros desde preescolar hasta la etapa de secundaria, cuando la víctima desapareció y no se supo nunca más nada de él.

Diego Gabriele explicó en Mañanas Argentinas por C5N cuáles son las alternativas que tiene la Justicia para darle tratamiento al hecho. En primera instancia, hay que remarcar que ya pasaron 41 años del suceso, por lo que, según la ley, el homicidio estaría prescripto.

En 2011 el Código Penal se modificó y los delitos agravados como alevosía y el concurso premeditado por dos o más personas resultan imprescriptibles como los crímenes de lesa humanidad.