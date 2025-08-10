10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El estremecedor relato de la última persona que vio con vida al adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

El hombre era un amigo de barrio de Diego Fernández, chico que apareció enterrado en la medianera de dos viviendas del barrio de Coghlan, y permaneció desaparecido por más de 41 años.

Por
El estremecedor relato de la última persona que vio con vida al adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati
Cristian Graf es el apuntado por la investigación de la muerte del adolescente que desapareció en 1984

Cristian Graf es el apuntado por la investigación de la muerte del adolescente que desapareció en 1984

La Justicia continúa con la investigación por el crimen del joven de 16 años que fue encontrado en una casa del barrio porteño de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati y ahora habló por primera vez la última persona que vio con vida a Diego Fernández antes de encontrarse con su asesino.

Te puede interesar:

Detuvieron a un falso inspector de ARCA: extorsionaba comerciantes y se llevaba electrodomésticos

Ahora, Yoni Mesa se animó a hablar sobre los últimos minutos de Fernández con vida, ya que él podría ser quien tuvo sus últimas palabras. Mesa y Fernández se conocían de la ENET N° 36 de Saavedra, aunque no eran del mismo curso. También porque el padre de Mesa tenía un negocio ubicado a dos cuadras de la casa del joven.

El último día que lo vi me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela”, aseguró y explicó que al no ser compañeros de curso porque él era un año mayor que la víctima se encontraban todos los mediodías en la puerta del negocio de su padre porque tenían horarios cruzados. “Cuando yo iba a taller, él iba a teoría y viceversa”, detalló en diálogo con TN.

Puntualmente sobre el último día que lo vio, Yoni recordó que su amigo de barrio ese día “fue a la casa, almorzó y después de almorzar estuvo conmigo”. “Ese día vino, y abrió la puerta. Se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela”, recordó.

Como cosa del destino, el hombre le preguntó a Diego si luego iba a ir a la escuela “porque muchas veces nos rateábamos”, y ante la negativa de este le preguntó a dónde se dirigía. “Me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela”, aseguró, aunque la respuesta de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, ya que le había dicho que se iba a la casa de un amigo.

Cómo fue el último encuentro entre Diego Fernández y Yoni Mesa

De acuerdo al relato de Yoni Mesa, la anteúltima persona que lo vio con vida antes que se encuentre con el sospechoso Cristian Graf, luego que Diego Fernández le confesara a dónde se dirigía, el hombre lo saludó y le dijo que se veían más tarde y su amigo “se subió a una motito llamativa que tenía” y partió.

Días más tarde de ese encuentro, Mesa se enteró de que Diego no iba a su casa desde aquel jueves, por lo que su reacción fue ir directo a hablar con la madre de Fernández: “Le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después”.

Diego, adolescente encontrado en la casa de Cerati

Por último, respecto a la noticia que se dio a conocer 41 años después de pura incertidumbre, Yoni aseguró que al enterarse la noticia le cayó “como un balde de agua fría todo esto”. “Nunca se supo que pasó con Diego”, concluyó.

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

Mientras la Justicia avanza en la investigación en torno a la muerte del joven que apareció enterrado al lado de la excasa del cantante Gustavo Cerati, crece la incertidumbre sobre cómo se tratará el hecho en la Justicia si finalmente se logra identificar al culpable.

Hasta el momento, la fiscalía apunta a Cristian Graf como principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima. Según los investigadores, ellos fueron compañeros desde preescolar hasta la etapa de secundaria, cuando la víctima desapareció y no se supo nunca más nada de él.

Diego Gabriele explicó en Mañanas Argentinas por C5N cuáles son las alternativas que tiene la Justicia para darle tratamiento al hecho. En primera instancia, hay que remarcar que ya pasaron 41 años del suceso, por lo que, según la ley, el homicidio estaría prescripto.

En 2011 el Código Penal se modificó y los delitos agravados como alevosía y el concurso premeditado por dos o más personas resultan imprescriptibles como los crímenes de lesa humanidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a tres mujeres en La Plata acusadas de regentear una red de trata

El cadáver fue hallado en una zona descampada que suele ser utilizada como basurero.

Horror en Mar del Plata: encuentran un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello en un descampado

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Cuáles son las tres versiones contradictorias que dio el apuntado por el crimen de Diego Fernández

Cuáles son las tres versiones contradictorias que dio el apuntado por el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

play

El hermano del joven hallado en la excasa de Cerati reveló que en las pistas familiares "no figuraba esta propiedad"

El fuego se desató en una propiedad ubicada en calle 12 entre 149 y 150.

Tragedia en un incendio en Berisso: murieron dos jubilados calcinados

Rating Cero

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

últimas noticias

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Hace 11 minutos
play
Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Hace 18 minutos
Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Hace 19 minutos
play
Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Hace 19 minutos
Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Hace 19 minutos