Horóscopo de hoy, lunes 1° de diciembre

Deberías dominar tu temperamento hoy o podría ocasionarte peleas y ansiedad. En el terreno laboral el ambiente tenderá a la discordia, sé prudente y concéntrate en tus actividades. Las emociones también podrían ser otra causa de discusiones, trata de suavizarlas y de expresarte con claridad y serenidad.

Tal vez hoy sientas cierta angustia a causa de los afectos o por descuido de ellos. En general, habrá cierta falta de armonía doméstica. Demuestra tu madurez, carácter e inteligencia y conseguirás éxito en el terreno del trabajo. Además, tus inversiones serán acertadas y podrías adquirir nuevos recursos de valor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy la fantasía cobrará importancia en tu vida, precisamente por eso tendrás unas actitudes poco realistas, la imaginación tenderá a llevarte a soñar despierto. Las ideas y toda una infinidad de pensamientos se agitarán en tu cabeza, deberás focalizar la atención en una sola cosa, de lo contrario, dispersarás tus energías en vano.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Contrólate hoy, porque tus exigencias constantes y sarcasmo podrían alejar de ti a quienes más quieres. Mejor utiliza los aspectos positivos del día que te aportarán una mente despierta, científica e intuitiva. Cuida de tus relaciones afectivas para que no se estropeen y aprovecha la fuerte energía que tendrás hoy.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los cambios, cierta tendencia a las rupturas y a acontecimientos inesperados serán las claves de hoy. Será mejor que fijes muy bien tu atención en todo lo que hagas, especialmente en el trabajo o si manejas maquinaria peligrosa, porque podrías cometer errores que lamentar, además, tenderás también a la divagación.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu conocimiento, prudencia y discreción serán elementos necesarios en este día, sobre todo, en el terreno del trabajo. En el personal, podrías sentir hoy cierta soledad y la sensación de que eres incapaz de compartir con los demás. Por todo ello, es posible que caigas en la tentación de encerrarte demasiado dentro de ti, algo nada aconsejable.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tu mente estará hoy muy ágil, rápida y directa, intensamente perceptiva y sutil. Por otra parte, ejercerás mucha atracción hacia los demás, pero podrías sufrir hoy a causa del descuido de los afectos. Es posible que sientas cierta soledad o incomprensión. Será mejor que cambies la polaridad y pienses de una forma más positiva.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Conquistas, buenas noticias y ganancias, avance y deseos que se realizan serán lo que te encuentres dentro de este día. Todo será el resultado de tus esfuerzos y de la lucha que te caracteriza. Encontrarás placer en el trabajo y serás capaz de aceptar diferentes y nuevas responsabilidades.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy podrás liberarte de la ansiedad después de un día muy difícil, las aguas volverán a su cauce y tu paciencia será recompensada. En este sentido, podrías conseguir tus deseos gracias al intercambio de toda clase. Tu ascenso será sea lento pero será seguro. No debes desanimarte, mejor, trata de ser optimista.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Compórtate con madurez, responsabilidad, método, paciencia y persistencia, solamente así podrás conseguir cualquier proyecto que te propongas llevar a buen puerto. En general, tenderás a mostrarte competente y crítico en los juicios que emitas, tal vez alguien se moleste con esa actitud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Oportunidades, inversiones, avance profesional y retos serán las claves de hoy. Aprovecha tu entusiasmo. También tu elevada intuición podría ser utilizada en la toma de decisiones. En general, habrá unos magníficos aspectos para las actividades relacionadas de alguna manera con la enseñanza y la ciencia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Demasiadas responsabilidades familiares, obstáculos y restricciones tenderán a interrumpir tus proyectos hoy. Sin embargo, te comportarás de una manera muy elocuente y simpática, esto podría dar como resultado que consigas ayuda de los demás. Recuerda que será el momento perfecto para abandonar algún vicio que tengas.