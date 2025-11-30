30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Masacre en una fiesta de cumpleaños infantil en California: al menos 4 muertos y 14 heridos

El tiroteo ocurrió en la ciudad de Stockton y creen que había sido "intencionado". El principal sospechoso continúa prófugo.

Por
La Policía investiga si el tiroteo fue al azar o intencionado. 

La Policía investiga si el tiroteo fue al azar o intencionado. 

@thepagetody

Al menos cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas durante un tiroteo dentro de una fiesta de cumpleaños infantil en California, Estados Unidos. Las autoridades creen que la masacre podría haber sido "intencionado" y el principal sospechoso continúa prófugo.

Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.
Te puede interesar:

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que "los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades".

Embed

Además, calificó el tiroteo como "incomprensible" y aseguró que "esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada".

Por otra parte, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, habló con la prensa y reflexionó sobre lo ocurrido: "Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital junto a sus seres queridos y rezando para que sobrevivan".

"Podemos confirmar en este momento que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y se ha confirmado la muerte de cuatro víctimas", añadieron desde la cuenta de X, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín,

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
play

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

El estreno de Disney se posicionó en el primer lugar en la recaudación espectacular del Viernes Negro.
play

El impresionante récord de Zootopia 2: recaudó 38,5 millones de dólares en el Black Friday

Fuerte anuncio del presidente de EEUU sobre Venezuela.

Trump redobla la presión contra Maduro y anunció el "cierre total" del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos publicó un mensaje contundente. 

Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo" tras el tiroteo en la Casa Blanca

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 

El dólar cerró la semana sin variaciones: cerca de los $1.500

La miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, fallecida hoy.

Murió la agente de la Guardia Nacional baleada en Washington: tenía solo 20 años

Rating Cero

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

últimas noticias

La 23° fecha de la Fómrula 1 será este domingo.

A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Hace 11 minutos
El encanto del pueblo se origina en el estilo de sus construcciones.

Este es el pueblo de Uruguay que tiene los alquileres más baratos y parece un paraíso

Hace 38 minutos
Con este truco podés tener un internet más veloz en tu casa.

De qué forma podés hacer un mapa de calor tecnológico de tu hogar para saber dónde colocar tu Wifi

Hace 40 minutos
Conocé los detalles sobre el agregado de sal en la carne de los asados

Revelado: qué cantidad de sal le debés poner a la carne para que quede perfecta en el asado

Hace 42 minutos
Zidane suma una fragancia que acompaña su identidad fuera del deporte.

Este es el perfume favorito de Zinedine Zidane: cuánto sale en Argentina

Hace 44 minutos