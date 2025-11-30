Masacre en una fiesta de cumpleaños infantil en California: al menos 4 muertos y 14 heridos

Al menos cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas durante un tiroteo dentro de una fiesta de cumpleaños infantil en California, Estados Unidos. Las autoridades creen que la masacre podría haber sido "intencionado" y el principal sospechoso continúa prófugo.
La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que "los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades".
Además, calificó el tiroteo como "incomprensible" y aseguró que "esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada".
Por otra parte, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, habló con la prensa y reflexionó sobre lo ocurrido: "Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital junto a sus seres queridos y rezando para que sobrevivan".
"Podemos confirmar en este momento que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y se ha confirmado la muerte de cuatro víctimas", añadieron desde la cuenta de X, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín,