Masacre en una fiesta de cumpleaños infantil en California: al menos 4 muertos y 14 heridos El tiroteo ocurrió en la ciudad de Stockton y creen que había sido "intencionado". El principal sospechoso continúa prófugo. Por + Seguir en







La Policía investiga si el tiroteo fue al azar o intencionado. @thepagetody

Al menos cuatro personas murieron y 14 resultaron heridas durante un tiroteo dentro de una fiesta de cumpleaños infantil en California, Estados Unidos. Las autoridades creen que la masacre podría haber sido "intencionado" y el principal sospechoso continúa prófugo.

La portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que "los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo y los investigadores están explorando todas las posibilidades".

Embed #BREAKING: Numerous Emergency crews are on scene of a major Mass shooting at a birthday as multiple children have been shot with fatalities #Stockton | #CaliforniaAt this time, numerous emergency crews and law enforcement agencies are on the scene in Stockton… pic.twitter.com/2zOjyzOsp2 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 30, 2025 Además, calificó el tiroteo como "incomprensible" y aseguró que "esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada".

Por otra parte, la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, habló con la prensa y reflexionó sobre lo ocurrido: "Las familias deberían estar juntas en lugar de estar en el hospital junto a sus seres queridos y rezando para que sobrevivan".

"Podemos confirmar en este momento que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y se ha confirmado la muerte de cuatro víctimas", añadieron desde la cuenta de X, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín,