El hermano del joven hallado en la excasa de Cerati reveló que en las pistas familiares "no figuraba esta propiedad" Javier Fernández aseguró que la aparición del cuerpo de Diego le sorprendió porque "nadie sospechaba nada" de ese compañero de colegio. "En 41 años, nadie se acercó a dar un dato", indicó. Por







Javier habló sobre las pistas familiares.

Javier Fernández, hermano de Diego, el adolescente, cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, reveló que su familia trabajó muchos años para encontrar al joven y nunca lo logró. Además, aseguró que su padre “tenía en una hoja nombres y no figuraba nada de esta persona ni de esa propiedad”.

“Estamos digiriendo un poco la noticia y esperando Justicia. 41 años buscándolo y se hizo conocido gracias a Gustavo Cerati, pero en realidad es la casa de al lado, Gustavo no tiene nada que ver”, indicó Javier en Argentina en Vivo en C5N.

Pero para poder hablar de Diego, es necesario recordarlo, y su hermano contó que, al momento de la desaparición, él tenía 10 años: “Él jugaba al fútbol en Excursionistas. Jugábamos a la pelota, me iba a buscar al colegio en bici, a la vuelta de lo de mis amigos. Para mí era mi ídolo, me iba a ver jugar al fútbol y su vida era Excursionistas, el colegio y amigos. Son recuerdos imborrables”.

Diego, adolescente encontrado en la casa de Cerati La familia no tiene ninguna idea clara de lo que pudo haber pasado: “No sabemos qué pasó. Lo que haya sucedido para acuchillarlo y enterrarlo en el fondo de la casa, pero no sé si se justifica hacer eso por nadie”.

Fue entonces que explicó: “Buscamos con mi papá y no estaba ese compañero. Mi papá tenía en una hoja nombres y no figuraba nada de esta persona ni de esa propiedad. Nadie sospechó ni nadie se acercó. Me estoy enterando todo esto ahora y todos los amigos del secundario se presentaron a declarar”.

“En 41 años nadie sospechó, nadie se acercó. Por lo que yo sé, era un compañero en el 36 de Almirante Brown vivía con su papá, su mamá y su hermana. No lo conozco. Era compañero de mi hermano”, sumó y dejó en claro que confía en los procesos judiciales: “Está la fiscalía actuando de una manera rapidísima, pero no somos de confrontar. Pero no sé si algún día lo podré hablar. No quiero venganza, quiero Justicia”. Diego Fernández será homenajeado en Excursionistas En el partido de Excursionistas con la UAI Urquiza por la fecha N°8 de la Primera B Metropolitana, la dirigencia del club le hará un homenaje a Diego, quien fue jugador del club y brindaba toda su semana a entrenar en las instalaciones. Su hermano, Javier, contó en C5N que toda la familia estará presente para el emotivo momento.