9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El hermano del joven hallado en la excasa de Cerati reveló que en las pistas familiares "no figuraba esta propiedad"

Javier Fernández aseguró que la aparición del cuerpo de Diego le sorprendió porque "nadie sospechaba nada" de ese compañero de colegio. "En 41 años, nadie se acercó a dar un dato", indicó.

Por

Javier habló sobre las pistas familiares.

Javier Fernández, hermano de Diego, el adolescente, cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, reveló que su familia trabajó muchos años para encontrar al joven y nunca lo logró. Además, aseguró que su padre “tenía en una hoja nombres y no figuraba nada de esta persona ni de esa propiedad”.

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.
Te puede interesar:

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

“Estamos digiriendo un poco la noticia y esperando Justicia. 41 años buscándolo y se hizo conocido gracias a Gustavo Cerati, pero en realidad es la casa de al lado, Gustavo no tiene nada que ver”, indicó Javier en Argentina en Vivo en C5N.

Pero para poder hablar de Diego, es necesario recordarlo, y su hermano contó que, al momento de la desaparición, él tenía 10 años: “Él jugaba al fútbol en Excursionistas. Jugábamos a la pelota, me iba a buscar al colegio en bici, a la vuelta de lo de mis amigos. Para mí era mi ídolo, me iba a ver jugar al fútbol y su vida era Excursionistas, el colegio y amigos. Son recuerdos imborrables”.

Diego, adolescente encontrado en la casa de Cerati

La familia no tiene ninguna idea clara de lo que pudo haber pasado: “No sabemos qué pasó. Lo que haya sucedido para acuchillarlo y enterrarlo en el fondo de la casa, pero no sé si se justifica hacer eso por nadie”.

Fue entonces que explicó: “Buscamos con mi papá y no estaba ese compañero. Mi papá tenía en una hoja nombres y no figuraba nada de esta persona ni de esa propiedad. Nadie sospechó ni nadie se acercó. Me estoy enterando todo esto ahora y todos los amigos del secundario se presentaron a declarar”.

“En 41 años nadie sospechó, nadie se acercó. Por lo que yo sé, era un compañero en el 36 de Almirante Brown vivía con su papá, su mamá y su hermana. No lo conozco. Era compañero de mi hermano”, sumó y dejó en claro que confía en los procesos judiciales: “Está la fiscalía actuando de una manera rapidísima, pero no somos de confrontar. Pero no sé si algún día lo podré hablar. No quiero venganza, quiero Justicia”.

Diego Fernández será homenajeado en Excursionistas

En el partido de Excursionistas con la UAI Urquiza por la fecha N°8 de la Primera B Metropolitana, la dirigencia del club le hará un homenaje a Diego, quien fue jugador del club y brindaba toda su semana a entrenar en las instalaciones. Su hermano, Javier, contó en C5N que toda la familia estará presente para el emotivo momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuáles son las tres versiones contradictorias que dio el apuntado por el crimen de Diego Fernández

Cuáles son las tres versiones contradictorias que dio el apuntado por el crimen del joven hallado en la excasa de Cerati

El fuego se desató en una propiedad ubicada en calle 12 entre 149 y 150.

Tragedia en un incendio en Berisso: murieron dos jubilados calcinados

Policía y Bombera de la Ciudad actuaron en el lugar.

Trágico accidente en Once: murió un joven ciclista atropellado por un colectivo

play

El desgarrador testimonio de Julieta Prandi en el juicio por abuso sexual contra su exmarido: "Déjenme vivir en paz"

Ariel Juárez fue detenido.

Detuvieron al sospechoso de matar a una joven en Ciudad Evita

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.
play

¿Puede ir preso el asesino del joven hallado en la excasa de Cerati?

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Hace 8 minutos
Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 24 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 48 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 52 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 57 minutos