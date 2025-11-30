+ Seguir en

Con acuerdos que superan el techo del 1% y refuerzos no remunerativos, los trabajadores afrontan diciembre con mejoras en sus ingresos.

Diciembre llega con aumentos de salarios y medio aguinaldo: así quedan los sueldos gremio por gremio

Diciembre llega con aumentos salariales que, aunque moderados, consolidan una mejora respecto de los meses de mayor pérdida de poder adquisitivo. Tras un bimestre marcado por acuerdos que superaron el techo del 1% mensual que predominó en la primera mitad del año, los gremios avanzaron con actualizaciones que se suman al medio aguinaldo y a bonos no remunerativos.

En la mayoría de los casos, las subas se sellaron con aval de la Secretaría de Trabajo y anticipan un cierre de año con ingresos algo más robustos. El detalle, sector por sector:

Los trabajadores de FESITCARA reciben un aumento del 2,5% correspondiente a los sueldos de noviembre.

Aumento del 1,3% sobre los salarios de noviembre. Se suma un bono extraordinario no remunerativo de $14.000 (más de 16 horas semanales), $9.000 (12 a 16 horas) y $6.000 (menos de 12 horas).

UTEDYC aplica subas del 2,25% para mutuales, 3% para clubes de campo y un incremento equivalente al 9% en gimnasios, en sumas no remunerativas que serán remunerativas desde febrero 2026.

Alimentación

FTIA y CAPIA acordaron un 2,2% a pagar en diciembre. El aumento total hasta enero 2026 será del 7,2% remunerativo.

Seguros

Los trabajadores del seguro cobran un 3,5% este mes, parte de un acuerdo del 9,84% hasta febrero 2026. En capitalización y ahorro, se agrega además una suba del 2%.

Televisión

SATSAID acordó un 2,3% no remunerativo hasta fin de 2025, calculado sobre todos los ítems salariales de octubre.

Construcción

La UOCRA aplica un 1,4% en diciembre y paga una suma fija no remunerativa en dos cuotas quincenales.

Bancarios

El salario inicial asciende a $1.959.956,26. Se pagó el plus del Día del Bancario, que será actualizado.

Gastronómicos y hoteleros

UTHGRA actualiza básicos en siete tramos y liquida una gratificación no remunerativa en seis cuotas hasta marzo 2026.

Maestranza

Este mes suba del 0,98%, dentro de un acuerdo del 9,68% acumulado hasta enero. En enero habrá otro 3,27%.

Telefónicos

Claro, Movistar y Personal implementan un pago único del 2,30% sobre noviembre y otro 2,30% para diciembre. El 2% va al básico y el 0,3% al viático.

Comercio, call centers y turismo

Aumento del 1% más suma fija mensual de $40.000 hasta diciembre de 2025.

Aceiteros

El básico inicial para peones sube a $2.075.186. En enero se paga una suma no remunerativa por participación en ganancias.

Choferes de colectivos (UTA)

El salario básico es de $1.370.000 más un viático de $13.000 diarios. El ingreso total alcanza $1.682.000, más antigüedad.

Sanidad

Para laboratorios medicinales y veterinarios, suba cercana al 6% desde octubre. El resto de las ramas aguarda nueva negociación.

Estatales

En Provincia no hay subas confirmadas: solo se paga aguinaldo.

Los estatales nacionales cobran un 7% retroactivo a enero y un nuevo Mínimo Garantizado de $100.000. En Ciudad, aumento del 5%.

Camioneros

Incremento del 1%. El básico de un chofer de primera categoría ronda los $827.898 más adicionales.

Farmacéuticos

Cadetes: básico de $1.053.523 más sumas no remunerativas de $94.629,63 y $14.558,40.

Farmacéuticos: básico de $1.598.222,53 más sumas no remunerativas de $143.555,56 y $22.085,47.

Mecánicos (SMATA)

Básicos entre $816.537,58 y $1.633.051,18. Sumas no remunerativas desde $39.781,71 a $79.562,25. Se incorporarán al básico desde enero 2026.

Plástico

Aumento del 4,1% sobre el básico y suma no remunerativa de $30.000.

Rurales

Peón general: $726.510,41 mensuales. Jornales de $31.961,37. Especializados: entre $747.306,40 y $851.003,44.

Carga y descarga

Categoría 1: $6.686 la hora, $53.484 el jornal y $1.337.106 al mes.

Categoría 4: $5.692 la hora, $45.535 el jornal y $1.138.421 al mes.

Pasteleros

Aumento del 4,37% y asignación no remunerativa del 2,22%.

Mineros

Incremento del 1,9% en diciembre y 1,8% en enero. Salario mensual promedio entre $1.170.000 y $1.200.000 según categoría.

Despachantes de Aduana

Básicos entre $625.172,70 y $1.307.906,44 según antigüedad. Adicional de almuerzo: $9.275.

Químicos

Ajustes trimestrales por inflación. Se esperan nuevos acuerdos desde enero.

Metalúrgicos

Preacuerdo con suba remunerativa del 4,2% más bono no remunerativo de $35.000 en diciembre. Falta homologación oficial.

Marítimos

Aumento del 3% más suma fija no remunerativa calculada sobre la escala de primera marinería.

Vigiladores privados

Incremento del 0,56%. Un vigilador general percibirá un bruto de $1.459.000 con presentismo y viáticos.

Encargados de edificio

Suma remuneratoria de $50.000 para todas las categorías. Los trabajadores sin vivienda reciben 7% adicional en viáticos.

Médicos privados

Aumento del 1,7% sobre la hora médica de octubre y 1,6% sobre la de noviembre.

Vidrio

Incremento del 2,5% para todas las categorías, último tramo del acuerdo.