Diciembre llega con aumentos de salarios y medio aguinaldo: así quedan los sueldos gremio por gremio

Diciembre llega con aumentos salariales que, aunque moderados, consolidan una mejora respecto de los meses de mayor pérdida de poder adquisitivo. Tras un bimestre marcado por acuerdos que superaron el techo del 1% mensual que predominó en la primera mitad del año, los gremios avanzaron con actualizaciones que se suman al medio aguinaldo y a bonos no remunerativos.
En la mayoría de los casos, las subas se sellaron con aval de la Secretaría de Trabajo y anticipan un cierre de año con ingresos algo más robustos. El detalle, sector por sector:
Empleadas domésticas
Aumento del 1,3% sobre los salarios de noviembre. Se suma un bono extraordinario no remunerativo de $14.000 (más de 16 horas semanales), $9.000 (12 a 16 horas) y $6.000 (menos de 12 horas).
Entidades deportivas
UTEDYC aplica subas del 2,25% para mutuales, 3% para clubes de campo y un incremento equivalente al 9% en gimnasios, en sumas no remunerativas que serán remunerativas desde febrero 2026.
Alimentación
FTIA y CAPIA acordaron un 2,2% a pagar en diciembre. El aumento total hasta enero 2026 será del 7,2% remunerativo.
Seguros
Los trabajadores del seguro cobran un 3,5% este mes, parte de un acuerdo del 9,84% hasta febrero 2026. En capitalización y ahorro, se agrega además una suba del 2%.
Televisión
SATSAID acordó un 2,3% no remunerativo hasta fin de 2025, calculado sobre todos los ítems salariales de octubre.
Construcción
La UOCRA aplica un 1,4% en diciembre y paga una suma fija no remunerativa en dos cuotas quincenales.
Bancarios
El salario inicial asciende a $1.959.956,26. Se pagó el plus del Día del Bancario, que será actualizado.
Gastronómicos y hoteleros
UTHGRA actualiza básicos en siete tramos y liquida una gratificación no remunerativa en seis cuotas hasta marzo 2026.
Maestranza
Este mes suba del 0,98%, dentro de un acuerdo del 9,68% acumulado hasta enero. En enero habrá otro 3,27%.
Telefónicos
Claro, Movistar y Personal implementan un pago único del 2,30% sobre noviembre y otro 2,30% para diciembre. El 2% va al básico y el 0,3% al viático.
Comercio, call centers y turismo
Aumento del 1% más suma fija mensual de $40.000 hasta diciembre de 2025.
Aceiteros
El básico inicial para peones sube a $2.075.186. En enero se paga una suma no remunerativa por participación en ganancias.
Choferes de colectivos (UTA)
El salario básico es de $1.370.000 más un viático de $13.000 diarios. El ingreso total alcanza $1.682.000, más antigüedad.
Sanidad
Para laboratorios medicinales y veterinarios, suba cercana al 6% desde octubre. El resto de las ramas aguarda nueva negociación.
Estatales
En Provincia no hay subas confirmadas: solo se paga aguinaldo.
Los estatales nacionales cobran un 7% retroactivo a enero y un nuevo Mínimo Garantizado de $100.000. En Ciudad, aumento del 5%.
Camioneros
Incremento del 1%. El básico de un chofer de primera categoría ronda los $827.898 más adicionales.
Farmacéuticos
Cadetes: básico de $1.053.523 más sumas no remunerativas de $94.629,63 y $14.558,40.
Farmacéuticos: básico de $1.598.222,53 más sumas no remunerativas de $143.555,56 y $22.085,47.
Mecánicos (SMATA)
Básicos entre $816.537,58 y $1.633.051,18. Sumas no remunerativas desde $39.781,71 a $79.562,25. Se incorporarán al básico desde enero 2026.
Plástico
Aumento del 4,1% sobre el básico y suma no remunerativa de $30.000.
Rurales
Peón general: $726.510,41 mensuales. Jornales de $31.961,37. Especializados: entre $747.306,40 y $851.003,44.
Carga y descarga
Categoría 1: $6.686 la hora, $53.484 el jornal y $1.337.106 al mes.
Categoría 4: $5.692 la hora, $45.535 el jornal y $1.138.421 al mes.
Pasteleros
Aumento del 4,37% y asignación no remunerativa del 2,22%.
Mineros
Incremento del 1,9% en diciembre y 1,8% en enero. Salario mensual promedio entre $1.170.000 y $1.200.000 según categoría.
Despachantes de Aduana
Básicos entre $625.172,70 y $1.307.906,44 según antigüedad. Adicional de almuerzo: $9.275.
Químicos
Ajustes trimestrales por inflación. Se esperan nuevos acuerdos desde enero.
Metalúrgicos
Preacuerdo con suba remunerativa del 4,2% más bono no remunerativo de $35.000 en diciembre. Falta homologación oficial.
Marítimos
Aumento del 3% más suma fija no remunerativa calculada sobre la escala de primera marinería.
Vigiladores privados
Incremento del 0,56%. Un vigilador general percibirá un bruto de $1.459.000 con presentismo y viáticos.
Encargados de edificio
Suma remuneratoria de $50.000 para todas las categorías. Los trabajadores sin vivienda reciben 7% adicional en viáticos.
Médicos privados
Aumento del 1,7% sobre la hora médica de octubre y 1,6% sobre la de noviembre.
Vidrio
Incremento del 2,5% para todas las categorías, último tramo del acuerdo.