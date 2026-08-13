13 de agosto de 2026 Inicio
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Un nuevo tratamiento abre esperanzas para pacientes con cáncer de páncreas

Se trata de un medicamento oral que se administra una vez al día, diseñado para atacar alteraciones vinculadas a la proteína RAS, una de las principales responsables del crecimiento de este tipo de tumores.

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El tratamiento fue estudiado en alrededor de 500 pacientes con enfermedad avanzada.

El tratamiento fue estudiado en alrededor de 500 pacientes con enfermedad avanzada.

Un nuevo tratamiento experimental mostró resultados alentadores en pacientes con cáncer de páncreas metastásico, uno de los tumores más difíciles de tratar.

Las cifras de hospitales nacionales como el Garrahan desmienten las afirmaciones libertarias. 
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Los resultados del estudio RASolute 302, presentados en ASCO 2026, evaluaron daraxonrasib, un medicamento oral administrado una vez al día y diseñado para atacar alteraciones vinculadas a la proteína RAS, una de las principales responsables del crecimiento de este tipo de tumores.

Según los datos presentados, el tratamiento fue estudiado en alrededor de 500 pacientes con enfermedad avanzada que ya habían recibido tratamientos previos. Los resultados mostraron una mejora significativa en la supervivencia frente al tratamiento comparador y una reducción importante del riesgo de muerte.

El hallazgo es especialmente relevante porque las alteraciones de la familia RAS —y particularmente KRAS— están presentes en la enorme mayoría de los adenocarcinomas de páncreas y durante décadas fueron consideradas extremadamente difíciles de abordar con medicamentos.

El avance marca un cambio importante: demuestra que es posible desarrollar terapias dirigidas contra mecanismos del tumor que hasta hace pocos años parecían inaccesibles. Sin embargo, hay que aclarar que se trata de resultados de investigación clínica y no significa que exista una cura para el cáncer de páncreas.

Por otro lado, los datos deben analizarse en el contexto específico de los pacientes incluidos en el estudio y de las etapas regulatorias necesarias para que un nuevo medicamento pueda incorporarse a la práctica clínica.

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