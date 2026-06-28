El hijo de Ernestina Pais publicó un conmovedor mensaje tras el velorio de su madre

Benicio Guyot agradeció el apoyo luego de la despedida a la periodista y conductora, cuyos restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

El hijo de la periodista y conductora Ernestina País, Benicio Guyot , agradeció el apoyo que recibió debido al fallecimiento de su madre a los 54 años , que se produjo luego de que el vehículo que conducía fuera embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivelen San Isidro.

Guyot publicó un mensaje en la red social Instagram, después de que Pais fuera despedida en una casa velatoria del barrio porteño de Palermo. "Gracias a todos por los mensajes hermosos" , expresó el hijo de la periodista, cuyos restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita.

En tanto, previamente el joven de 22 años le dedicó una extensa despedida que emocionó a sus seguidores. En la publicación, acompañó su mensaje con una fotografía de su infancia junto a la conductora. "Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará", escribió al comienzo del posteo, antes de recordar uno de los gestos de cariño que más extrañará de su madre.

Benicio rememoró las permanentes demostraciones de afecto de la conductora y aseguró que esas palabras quedaron grabadas para siempre. "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado un 'te amo, hijo'", expresó.

En otro tramo del escrito, el joven destacó la personalidad de Ernestina Pais y la pasión con la que encaraba cada uno de sus proyectos. "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste", escribió al describir cómo decidió recordarla.

El homenaje de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais: "Yo era tu todo"

La parte más íntima de la despedida llegó cuando Benicio habló del vínculo que mantenían y reconoció que nunca había logrado expresar completamente sus sentimientos. "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también", confesó.

El hijo de la periodista también resaltó la firmeza con la que Ernestina defendía sus convicciones y la manera en que afrontaba cada desafío. "Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore", recordó.

Benicio también reflexionó sobre la exposición pública de su madre y cómo eso hará más difícil atravesar el duelo. "Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil", escribió.

Sin embargo, aseguró que en medio del dolor encontró un motivo para reconfortarse. Contó que recibió cientos de mensajes de personas que no conocía y que le agradecieron por las risas, los momentos compartidos y la huella que la hermana de Federica dejó a lo largo de su carrera.

En el tramo final del texto, el joven enumeró algunos de los recuerdos con los que eligió quedarse para siempre. Su sonrisa, su carcajada, el deseo permanente de verlo bien y esa "niña" que, según escribió, su madre conservó intacta hasta el final de su vida.

"Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá", concluyó Benicio Guyot en el cierre de la publicación, una frase que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y condolencias de colegas, amigos y seguidores de Ernestina Pais en las redes sociales.