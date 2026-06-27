Así fue la historia de Ernestina Pais y Alejandro Guyot: el vínculo que sobrevivió a la separación La conductora y el fotógrafo mantuvieron una relación durante casi una década y fruto de ese amor, nació Benicio que hoy tiene 22 años. Agregar C5N en









La historia de Ernestina Pis y su ex.

La sorpresiva muerte de la Ernestina Pais, puso sobre la mesa las distintas etapas de su vida: desde sus primeras entrevistas, su larga trayectoria como conductora y su etapa como actriz en la obra de José María Muscari. Entre ellos, la historia de amor que tuvo con el fotógrafo argentino y que años más tarde se convirtió en el padre de su único hijo.

Benicio nació en 2004 y la pareja mantuvo su relación por más de 10 años. Pese a que luego decidieron separarse, continuaron juntos por la crianza de su hijo y mantuvieron un vínculo basado en el respeto.

Ambos eligieron llevar adelante una relación diferente a los modelos tradicionales, donde priorizaron sus espacios personales. Si bien estaban juntos, mantenían una dinámica de vida inusual para esa época, una decisión que les permitió sostener la pareja durante varios años.

Alejandro junto a Benicio. Cuando se separaron, Ernestina y Alejandro compartieron la crianza de su hijo. En este sentido, la conductora destacó que Benicio era el gran motor de su vida y procuró preservar su intimidad, una postura que Guyot aceptó y mantuvo a lo largo de los años, por lo que actualmente poco se conoce de la vida del adolescente.

Quién es Alejandro Guyot Alejandro Guyot es un fotógrafo y productor argentino con una extensa trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera trabajó para importantes revistas y diarios, destacándose por su labor en el ámbito editorial. Además de su perfil profesional, es conocido por haber sido la pareja de Ernestina Pais durante casi una década y por ser el padre de Benicio, el único hijo de la conductora. Tras la separación mantuvieron una buena relación.

Actualmente y desde hace varios años mantiene una relación con la periodista y escritora Josefina Licitra. Alejandro y su actual pareja.