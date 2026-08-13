13 de agosto de 2026 Inicio
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Una testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de la mujer asesinada en Villa Devoto

Romina Calvo tenía 40 años y murió apuñalada por su pareja. Uno de sus hijos fue el que hizo el llamado al 911 luego de que su hermana le avisara del crimen.

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La casa de Villa Devoto donde asesinaron a Romina.

La casa de Villa Devoto donde asesinaron a Romina.

Un brutal femicidio conmocionó este jueves al barrio porteño de Villa Devoto. Romina, una mujer de 40 años, fue asesinada a cuchilladas en su vivienda. Mientras la Justicia reconstruye las circunstancias del ataque, una vecina reveló las últimas palabras de la víctima.

El femicidio sacudió la tranquilidad del barrio de Villa Devoto.
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A escasa distancia de la escena del crimen, una panadera del barrio aportó un dato desgarrador y determinante para la línea de tiempo que manejan los investigadores. Según el relato de la comerciante, cerca de las 6:50 de la mañana escuchó una voz desesperada que provenía desde el interior de la casa. Fue la propia Romina quien llegó a exclamar: “¿Qué hacés, hijo de p...?”.

Tras esa desgarradora frase dirigida a su pareja, el silencio fue total en la vivienda. En diálogo con TN, la panadera confirmó que no volvió a escuchar ruidos ni pedidos de auxilio, lo que marca el momento preciso en que se habría desencadenado el ataque mortal antes de que el agresor se diera a la fuga.

“Despertate, papá mató a mamá”: el pedido de auxilio

El crimen se descubrió minutos después dentro del propio hogar. La hija menor de la víctima, de tan solo 8 años, fue quien presenció el Horror y corrió a despertar a su hermano de 21 años, que dormía en otra habitación, con una frase estremecedora: “Despertate, papá mató a mamá”.

El joven halló a su madre sin vida en el dormitorio y dio aviso de inmediato al 911. Al arribar al lugar, personal del SAME confirmó el fallecimiento de Romina a causa de una herida provocada con un arma blanca.

El presunto femicida, identificado como Walter (56 años), atacó a su pareja con una cuchilla de cocina y huyó. Minutos más tarde, la Policía de la Ciudad lo encontró tirado sobre la vereda a unos 200 metros de la vivienda, presentando una profunda herida cortante en el cuello.

El hombre fue trasladado en grave estado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado bajo custodia policial. La Justicia analiza si la lesión en el cuello fue un intento de suicidio o si se produjo durante un forcejeo previo en la casa.

La causa quedó radicada en el Juzgado N° 62, a cargo del Dr. Bonano (Secretaría N° 79 del Dr. Petraca), mientras los peritos trabajan con las grabaciones de cámaras de seguridad y los peritajes en la escena para cerrar el cuadro probatorio.

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