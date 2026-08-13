Un famoso cantante protagonizó una atrevida propuesta con una fan en una cama durante un show

El cantante estadounidense Chris Brown volvió a posicionarse en el centro de las tendencias tras la difusión de un video correspondiente a su reciente concierto en Toronto , Canadá . En pleno show, el artista invitó a una espectadora a subir al escenario para sumarse a una rutina coreográfica que escaló rápidamente en intensidad, desencadenando una secuencia de tono explicito que simulaba un encuentro íntimo ante miles de espectadores.

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Las secuencias registradas por los asistentes muestran al intérprete realizando movimientos de baile sensuales, tomando del cabello a la joven y ejecutando distintos gestos sobre una estructura con forma de cama dispuesta dentro de la escenografía. El video no tardó en volverse viral en la red social X a partir de una publicación del usuario Vitor Mencarelli , quien compartió el fragmento con comentarios irónicos y abrió el debate sobre los límites que cruza el público al compartir escenario con sus ídolos.

El recital se llevó a cabo en las instalaciones del Rogers Stadium en el marco de The R&B Tour , la gira conjunta que el músico encabeza durante este 2026 junto a Usher. La propuesta conceptual de esta gira se destaca por su imponente despliegue de producción, incorporando cuadros visuales sugerentes e interacciones constantes con los fanáticos que asisten a las diferentes fechas programadas en Norteamérica.

Sin embargo, no es la primera vez que esta clase de dinámicas genera controversia a lo largo del itinerario. En una presentación previa en la ciudad de Nashville, el propio Usher debió interrumpir una escena similar al percibir que la seguidora invitada manifestaba cierta incomodidad, solicitando su retiro inmediato. A pesar de los señalamientos, los artistas continuarán con su agenda por ciudades como Boston, Chicago, Las Vegas y Los Ángeles .

Chris Brown desató una intensa controversia en las plataformas virtuales tras protagonizar un escandaloso episodio durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto, en el marco del tour que encabeza junto a Usher . El cantante hizo subir al escenario a una espectadora en medio del tema “ Take You Down ” y desplegó una puesta en escena altamente explícita, en la que le tiró del cabello y simuló actos sexuales frente a miles de fanáticos , generando un fuerte repudio generalizado.

El video de lo sucedido en Canadá no tardó en volverse viral y encendió una ola de duras críticas entre los usuarios. Varias reacciones se reprodujeron masivamente en la red social X, donde distintos internautas mostraron su indignación con comentarios tajantes: “Esta gira de Chris Brown y Usher se pone más atrevida en cada show... Le está jalando el cabello y dándole palmadas. Esta gira está descontrolada”. A su vez, otros señalaron que estaban confundiendo el escenario con un dormitorio.

Este choque con el público no representa un hecho aislado dentro de la gira. Apenas una semana antes, en el JMA Wireless Dome de Nueva York, el artista ejecutó una maniobra similar con la bailarina y creadora de contenido Kareema Divine. En aquella ocasión, la joven fue atada a un poste mientras el músico le lamía el sudor del brazo, para luego inmovilizarla sobre una cama dispuesta en la escenografía ante 35.000 espectadores.

Lejos de pedir disculpas o mostrarse afectada por las severas acusaciones de exhibicionismo, la propia creadora de contenido desestimó los cuestionamientos a través de sus plataformas digitales con el mensaje “A los haters y los rumores >>>”, acompañado por un audio que repetía “Puedo hacer lo que quiera”. Mientras tanto, los comportamientos subidos de tono de ambos referentes musicales continúan bajo la lupa del público.