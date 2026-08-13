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Caso Thiago Medina: cuándo serán las pericias para el exGran Hermano, tras ser acusado de abuso sexual

Tras el testimonio de su prima Lara Agustina Ledesma, su abogado dio detalles sobre los próximos pasos de la causa que enfrenta el mediático.

Thiago Medina quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

Thiago Medina quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

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La causa que tiene Thiago Medina imputado por abuso sexual sigue avanzando. La Justicia avanza con las pericias psicológicas al mediático y a la víctima, su prima, luego de la imputación formal de la Justicia.

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El abogado de la denunciante, Lara Agustina Ledesma, Rodolfo "Fito" Baqué, dio detalles sobre el expediente y cuándo serán las pericias para ambos. "Las fechas ya fueron notificadas a las partes y los peritos de lista están designados. Es una instancia crucial para aportar elementos de prueba irrefutables al expediente".

La próxima semana la joven, de 19 años, estará frente a los peritos para evaluar el impacto del hecho denunciado, la veracidad del testimonio y el estado emocional de la víctima, detalló el penalista.

Baqué aclaró que, la semana subsiguiente será el turno del exhermanito, ya que los profesionales tienen que determinar los rasgos de personalidad y perfil psicológico.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

La denunciante explicó que decidió guardar silencio durante varios años porque tenía miedo de las consecuencias.

El duro relato de la denunciante de Thiago Medina

La denuncia de Lara Agustina Ledesma, prima de Thiago Medina, sobre el abuso sexual con acceso carnal cuando la joven (19 años) era menor fue contundente: “Nadie sabe lo que yo pasé”. Entre lágrimas aseguró que tuvo que callar lo que le pasó durante años, y respondió a los que dudan de su relato: “Me pongo mal por todo lo que están diciendo, porque dicen que estoy mintiendo”.

Yo estaba acostada en mi pieza. Thiago estaba con mi hermano jugando y se metió a mi cama. Me empezó a tocar", fue parte de su relato. Lo pudo contar recién cuando tenía 15 años a su madre, y el exGran Hermano le pidió disculpas a ella y a su mamá, según reveló la denunciante en TN.

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