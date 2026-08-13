Citaron a 14 testigos por el caso Facundo Moyano: ya declararon dos empleados de seguridad y un vecino

La Justicia porteña citó a 14 personas por el episodio con Candela Arizaga en el barrio de Belgrano. Ya dieron testimonio dos empleados de seguridad y un vecino, mientras en los próximos días se sumarán policías, médicos, familiares y una amiga de la joven.

La Justicia citó a 14 testigos para que den testimonio de lo ocurrido en la madrugada del escándalo entre Moyano y su pareja.

Catorce personas fueron convocadas por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad para dar su testimonio en la causa que involucra a Facundo Moyano y a Candela Arizaga, tras el episodio ocurrido hace poco más de una semana en Belgrano. La ronda arrancó este jueves con dos empleados de seguridad del edificio y un vecino que ya prestaron declaración.

"Ya declararon los tres testigos que estaban citados y ya culminaron las testimoniales del día" , indicaron fuentes judiciales respecto a las presentaciones de Juan Ramón Pavón y Diego Nahuel Astrada , ambos empleados de la seguridad de la torre ViewPoint, ubicada sobre avenida del Libertador al 5400, y también Nelson David Maza , e l vecino que llamó al 911 aquella madrugada.

La investigación sobre el dirigente sindical, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género , avanza con declaraciones clave para reconstruir lo sucedido. El martes 18 será el turno del inspector Matías Ríos, de la Policía de la Ciudad; de la agente Estefanía Verón, que acompañó a Arizaga al Hospital Pirovano; y de Silvana Salerno, de la Brigada de Género, quien entrevistó a la joven durante su internación.

El miércoles 19 declararán Rocío Mariel Averanga, médica del SAME que asistió a Candela en el lugar, y Karina Pinto, médica legista que examinó a Moyano tras su detención.

Ya para el jueves 20 de agosto, se citaron a Lucrecia María Guinle , médica del Hospital Pirovano, quien atendió a la joven de 23 años en la institución de salud, y a Miriam Josefina Garcia , empleada doméstica del imputado, quien llegó al lugar de los hechos instantes después de lo ocurrido.

También se espera que ese mismo jueves se presente Sol Estrada Hildebrandt, una amiga de la influencer que, según se supo, la acompañó durante su internación y al recibir el alta médica. Por último, para el lunes 31 de agosto deberán comparecer Miriam Puntonet y Victoria Arizaga, madre y hermana de la víctima respectivamente.

Facundo Moyano habló sobre el confuso episodio en Belgrano

A una semana del confuso episodio junto a su pareja en el departamento del barrio porteño, el dirigente sindical rompió el silencio y dio detalles de lo ocurrido aquella madrugada. "Ella no era consciente de que tuvo un paro cardíaco", aclaró. El dirigente sindical defendió su accionar, negó las acusaciones y aseguró ser inocente de los delitos que se investigan. Además, reveló que su pareja sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento, un dato que hasta ahora no había trascendido.

"Yo soy consciente que estuve detenido porque soy Facundo Moyano, no había motivos", expresó el exdiputado en una entrevista exclusiva en Telefe noticias. A una semana del escándalo protagonizado junto a su pareja en el barrio porteño de Belgrano, el dirigente dio detalles de lo ocurrido aquella madrugada. "No vine a ponerme en víctima, ni a acusar a nadie. Vine a defenderme", enfatizó.

Según relató Moyano, la emergencia ocurrió durante la madrugada del 4 de agosto, antes de que Candela Arizaga saliera corriendo del edificio de avenida del Libertador al 5400 y quedara registrada por cámaras de seguridad corriendo descalza y semidesnuda por Belgrano. “Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, y agregó que le practicó maniobras de RCP.

En su exposición de los hechos, Moyano brindó una versión distinta sobre lo ocurrido aquella madrugada y cuestionó la interpretación de las cámaras de seguridad, aclarando que en una de las secuencias el hombre que aparece detrás de la joven es un policía y sostuvo que él se encontraba a más de 100 metros de distancia en todo momento, hasta que finalmente la alcanza.