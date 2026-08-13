"No la aguanto más": la carta del femicida de Villa Devoto

El violento episodio que sacudió al barrio porteño de Villa Devoto en la madrugada del jueves, con el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja , sumó un nuevo elemento con una carta dejada por Walter Verón , el acusado del femicidio, en la que reveló el estado emocional que sufría en los meses previos a atacar a la víctima y luego intentar quitarse la vida, con sus hijos de 21 y 8 años en la casa. "Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando" , había escrito.

"Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando" , comienza el texto escrito por el hombre de 56 años. "Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta 'Pity' le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa" , escribió en una misiva que ya forma parte del expediente judicial.

También se menciona una propiedad en Devoto y deudas que, según su versión, había generado Romina, la víctima. "No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar" , afirmó.

"Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me recagó, la puta madre" , escribió Walter antes de cerrar el texto con una dramática frase: "Lo lamento, los amo. Hasta siempre" .

La carta forma parte de los elementos que deberán ser analizados por la Justicia para reconstruir qué ocurrió durante la madrugada y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el femicidio .

Femicidio en Villa Devoto: mató a su pareja y luego intentó suicidarse

Tras un llamado al 911 que derivó una alerta al 107, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento de una mujer de 34 años y la presencia de un hombre, gravemente herido, en Pedro Morán al 5200.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y se supo a partir de un llamado al 911. Según contó Diego Gabriele en C5N, el llamado decía: "Mi papá mató a mi mamá", por lo que efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron al domicilio para comenzar con las investigaciones.

Según relataron los propios agentes, el agresor fue encontrado ensangrentado y ya con heridas cortopunzantes que habían sido inflingidas por él mismo.

En declaraciones periodísticas, el titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en C5N los detalles del operativo médico: "Lamentablemente, cuando llegó el equipo, encontramos a una mujer de 34 años con una herida de arma blanca mortal, ya fallecida. Por su parte, un hombre de la misma edad presentaba lesiones en el cuello y en el tórax".

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanecía internado mientras el personal médico evaluaba su estado en el área de showroom.

Consultado sobre el origen de las lesiones que presentaba el hombre, el titular del SAME remarcó la cautela del operativo: "Hay que establecerlo a través de los peritajes correspondientes". La principal hipótesis de los investigadores sugiere un ataque seguido de un intento de suicidio.

Respecto a la presunta presencia de menores de edad en el domicilio al momento de ocurrir el trágico hecho dado que uno de los llamados llegó por parte de los hijos, Crescenti señaló que se trata de un suceso en pleno desarrollo y que los datos precisos se terminarán de certificar a medida que avance la investigación judicial y policial en el lugar.