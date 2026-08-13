13 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo reconoció que las billeteras virtuales cobran tasas abusivas: "Hoy no hay nada que les impida hacerlo"

El ministro de Economía se refirió a la problemática de endeudamiento con las fintech, que llegan a tener hasta un 700% de costo financiero. "Es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas", admitió. Reafirmó que el Banco Central no tomará medidas al respecto.

Por
Crece el endeudamiento por fuera del sistema bancario. 

Crece el endeudamiento por fuera del sistema bancario. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a las tasas de interés siderales que están cobrando las billeteras virtuales para otorgar préstamos, una problemática que afecta a millones de argentinos, y aunque calificó esas tasas como "abusivas", admitió que "hoy no hay nada que les impida hacerlo".

El INDEC comunicó los datos  la Canasta Básica Total y Alimentaria de julio.
Te puede interesar:

Canasta básica: en julio, una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

"Del 700% la verdad que no no he visto. Pero digamos, si te están cobrando tasas, obviamente, del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo. Esa es la realidad. No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa para anunciar la flexibilización de los requisitos para otorgar créditos en dólares a empresas.

"Yo creo que las billeteras a lo que apuntan, en general, todos esos son sectores que apuntan al crecimiento, ¿no? Son sectores de lo que se dice de growth y si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo yo pensaría de de este lado que estás haciendo un negocio equivocado. Así que, como dije, es un tema entre privados y no creo que sea muy buen negocio para ellos si están haciendo estas cosas", concluyó.

Flexibilizan los requisitos para préstamos en dólares a las empresas

Caputo, anunció una "flexibilización parcial" de los préstamos en dólares a las empresas. Incluye "solo a personas jurídicas, no personas humanas", remarcó el funcionario en conferencia de prensa. Los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense.

"También va a haber medidas macroprudenciales con respecto a la exigencia de requisitos de capitales mínimos para estos créditos y de límites a la exposición crediticia", aclaró Caputo y aseguró que se trata de una medida que "muchas empresas" venían pidiéndole al Ejecutivo.

Los detalles de la medida estarán disponibles en las próximas horas en un decreto en el Boletín Oficial y los requisitos se explicaron en un comunicado del Banco Central de la República Argentina (BCRA). "No altera ninguna de las normas que más dolores de cabeza generaron previo a la salida de la Convertibilidad", aseguró el economista.

El objetivo de la medida es lograr "un mayor nivel de crédito" al ofrecer una alternativa a las altas tasas en pesos y al complementar la ley de Inocencia Fiscal. "Que haya una tasa más competitiva en dólares, en esta competencia de monedas, puede generar una baja de la tasa en pesos", consideró Caputo.

"Si ustedes sacan sus dólares de abajo del colchón y van a un banco y el banco porque no tiene capacidad prestable en dólares les ofrece una tasa de 1% al año por un plazo fijo, probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentada a sacar los dólares del colchón que si el banco puede pagarle 4, 5 o 6%", estimó el ministro.

Caputo insistió que dejar los dólares debajo del colchón "no le conviene a la gente y no le conviene al país" y reiteró: "Si esos dólares van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando a empresas a una tasa que puedan hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable".

Noticias relacionadas

Luis Caputo, ministro de Economía.

El Gobierno flexibilizó los requisitos para prestarle dólares a las empresas

El Gobierno destacó el aumento de las exportaciones pyme.

El Gobierno confirmó que las exportaciones de las pymes alcanzaron el mayor valor de los últimos 13 años

play

Tarifazos en el Partido de La Costa: vecinos de Mar del Tuyú salieron a la calle golpeados por facturas millonarias

El dólar oficial acumula una caída de $5 en los primeros tres días de la semana.

El dólar no se mueve y se mantiene por encima de los $1.500

El Indec publicó el dato de inflación de julio.

Tras la baja en junio, la inflación de julio rebotó y se ubicó en el 2,1%

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 13 de agosto

Rating Cero

Yanina Latorre tajante contra Cami Mayan.

Yanina Latorre reveló cuánto le pide Cami Mayan a Alexis Mac Allister y fue tajante: "Sos un gato"

Harry Potter es una histórica saga.

Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

El cantante tuvo un polémico episodio en uno de sus conciertos.

Un famoso cantante protagonizó una atrevida propuesta con una fan en una cama durante un show

Thiago Medina quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

Caso Thiago Medina: cuándo serán las pericias para el exGran Hermano, tras ser acusado de abuso sexual

La participante pidió que el público intervenga para sacarla del reality.

Pedido desesperado en Gran Hermano: exigen la expulsión inmediata de un participante

El protgonista confesó cómo fue su peculiar experiencia en la plataforma de contenido para adultos.

La figura de Telefe que dejó OnlyFans: "Necesitaba plata fácil, pero la gente que lo consume es rara"

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

El Gobierno flexibilizó los requisitos para prestarle dólares a las empresas

Hace 4 minutos
Yanina Latorre tajante contra Cami Mayan.

Yanina Latorre reveló cuánto le pide Cami Mayan a Alexis Mac Allister y fue tajante: "Sos un gato"

Hace 5 minutos
Harry Potter es una histórica saga.

Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

Hace 10 minutos
El cantante tuvo un polémico episodio en uno de sus conciertos.

Un famoso cantante protagonizó una atrevida propuesta con una fan en una cama durante un show

Hace 10 minutos
Thiago Medina quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

Caso Thiago Medina: cuándo serán las pericias para el exGran Hermano, tras ser acusado de abuso sexual

Hace 29 minutos