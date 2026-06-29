Se conocieron las últimas palabras de Ernestina Pais tras el accidente en el que perdió la vida El testimonio de un joven que llegó al lugar segundos después del choque reconstruyó los últimos instantes de vida de la conductora. Agregar C5N en









Ernestina Pais falleció tras ser arrollada por un tren.

Ernestina Pais murió el 26 de junio a los 54 años luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras cruzaba un paso a nivel en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Acassuso, partido de San Isidro. Un testigo que llegó al lugar segundos después del impacto dio a concoer las últimas palabras que alcanzó a escucharle a la conductora antes de morir.

El joven, que trabajaba en un taller cercano, escuchó el golpe y salió corriendo. Lo que encontró fue el vehículo con el vidrio estallado, humo saliendo del interior y a la conductora con el cuello inclinado hacia abajo, recostada sobre el asiento del acompañante. "Me dijo 'no me toquen, no me toquen'. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo 'no me toquen, no me toquen', respiró unos segundos y después no respiró más", relató el adolescente en diálogo con C5N.

El testigo también describió el estado del auto luego del violento impacto. "Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios", detalló. Agregó que la policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar, y que luego lo hicieron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia. Cuando se fue el servicio de emergencias, llegó la Policía Científica, colocó una carpa y se llevó el cuerpo.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que cruzó las vías con las barreras ya bajas. Las cámaras de seguridad del lugar registraron que el hecho ocurrió a las 19:25, que instantes antes otro vehículo también había cruzado en infracción, y que el Honda City conducido por la periodista ingresó al cruce en sentido diagonal antes de ser embestido en el lateral del conductor por la formación que se dirigía desde Maipú hacia Delta.

Qué reveló la autopsia de Ernestina Pais El informe preliminar de la autopsia, incorporado a la causa caratulada como averiguación de causales de muerte a cargo de la fiscal Paula Hertrig, determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave, producto del impacto directo en la zona de la cabeza al ser embestida por el tren. El estudio también constató una laceración hepática y una contusión esplénica, lesión en el bazo frecuente en accidentes viales por golpes en el abdomen.

Redes sociales Durante el procedimiento forense se extrajeron muestras de sangre, orina y ADN que serán sometidas a estudios toxicológicos para determinar si la conductora circulaba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Esos resultados podrían demorar semanas. Previamente se realizará el examen del pool de vísceras, que incluye muestras representativas de órganos como corazón, pulmón, hígado, riñón y cerebro.