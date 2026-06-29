Revelaron quién habló con Ernestina Pais minutos antes de su muerte: los detalles

Los detalles de los últimos instantes de la conductora conmocionaron a quienes la conocían y a quienes la seguían desde la pantalla.

La conmoción por la muerte de Ernestina Pais sumó un nuevo testimonio luego de que Valentina Salezzi diera a conocer que fue una de las últimas personas en mantener una conversación con la conductora antes del accidente fatal. La periodista aseguró que hablaron apenas 25 minutos antes del hecho y reconoció que todavía le cuesta procesar lo ocurrido.

Durante su participación en el programa La Mañana con Moria, Salezzi recordó el fuerte vínculo que había construido con Ernestina a lo largo de los últimos años. Según explicó, la amistad nació después de compartir una temporada laboral y se fortaleció con el tiempo, ya que ambas vivían muy cerca.

"Yo tuve la suerte y la fortuna de haber trabajado con Ernest, de haber compartido una temporada y haber estado codo a codo. Después viví muy cerca de ella y así fuimos construyendo una amistad", expresó con emoción.

Luego comentó cómo fue ese último contacto. " Yo hablé con ella 25 minutos antes de que muriera y estoy en shock todavía" , confesó. Además, recordó que le había contado una buena noticia personal y destacó la reacción de la conductora: "Le compartí una noticia linda sobre mí y se puso contenta porque así era ella, era una muy buena mina".

La periodista también desmintió las versiones que relacionaban el accidente con un posible consumo de alcohol o sustancias. Afirmó que Ernestina llevaba más de un año sin consumir y atravesaba una etapa de recuperación de la que se sentía orgullosa. "Hace muchísimo tiempo no consumía, creo que ya hacía más de un año que no lo hacía. Estaba muy contenta y orgullosa de eso", sostuvo.

Además, compartió que la conductora estaba planificando un viaje junto a su hijo Benicio. "Estaba organizando un viaje con Beni para irse a Europa. Yo la estaba ayudando a organizarlo. Tenía muchas ganas de sanar, de salir adelante y lo estaba haciendo", aseguró. Finalmente, consideró que todo se trató de una tragedia inesperada. "Fue una distracción, fue un accidente y es tristísimo. Yo supongo que no escuchó. Fue un accidente que le puede pasar a cualquiera", concluyó.

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El último adiós a Ernestina Pais

El domingo por la mañana, familiares, amigos y colegas se reunieron en la casa velatoria de la avenida Córdoba al 5000 para acompañar a la conductora en su despedida, y luego el cortejo se dirigió al Cementerio de la Chacarita. Entre los primeros en llegar estuvieron su hermana Federica Pais, su madre Milka Truol y Benicio Guyot Pais, único hijo de Ernestina con el fotógrafo Alejandro Guyot. Alrededor de las 11:30, el féretro llegó al cementerio, donde se realizó una breve ceremonia en la capilla antes del traslado al lugar de descanso final.

Figuras del espectáculo como José María Muscari, Rafael Ferro, Julieta Ortega, Malena Guinzburg, Dalma Maradona, Gastón Pauls, Leticia Brédice, Malena Pichot, Diego Ramos y el diseñador Benito Fernández, entre otros, se acercaron a Villa Crespo para darle el último adiós. Muscari llegó entre los primeros y fue directo al expresar su estado: "No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía. Pero tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar".

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren.

Romina Gaetani, su compañera en la obra de Muscari, llegó muy conmovida y habló sobre el vínculo que habían construido. "Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande, una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Era una mujer con la que me sentía reflejada en muchísimas cosas", expresó. También recordó la dedicación de Pais durante la gira: "Ella estaba muy feliz, muy contenta. En sus ratos libres se ponía a escribir en la computadora el libro sobre su vida que estaba escribiendo".

La publicación que realizó Rocío Igarzabal sobre Ernestina Pais. Instagram

Gastón Pauls, quien mantuvo un vínculo muy cercano con ella, le dedicó palabras que resumieron la profundidad de esa relación: "Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más". Rocío Igarzábal, otra de las compañeras de la obra, también estuvo presente y había publicado horas antes un posteo que reflejaba la incredulidad ante la pérdida: "Decíamos que íbamos a ser millonarias. Estabas cambiando tu casa y dándole luz para empezar de nuevo. No entiendo estar escribiendo esto".