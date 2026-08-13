13 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

"La vida de un cordero es así", el mensaje que Pity Álvarez escribió durante el juicio en su contra

Durante la segunda audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal, pudo verse al artista enfocado en un papel junto a una birome, donde plasmó frases referidas a "Homero", una de sus canciones más famosas de Viejas Locas.

Por
Pity Álvarez es enjuiciado por el homicidio de Cristian Díaz.

Pity Álvarez es enjuiciado por el homicidio de Cristian Díaz.

En medio del juicio por homicidio que afronta Cristian Gabriel "Pity" Álvarez, se conocieron detalles del mensaje que escribió el artista durante la segunda audiencia del proceso que se lleva a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. "La vida de un cordero es así", es una de las frases que pueden leerse en el papel donde plasmó frases referidas a "Homero", una de sus canciones más famosas de Viejas Locas.

En la segunda audiencia, declararán cinco testigos
Te puede interesar:

Juicio a "Pity" Álvarez: "Me dijo 'maté un chabón'", declaró el exsuegro del cantante

En el escrito, según publicó y tuvo acceso el diario Clarín, el letrista volcó su lado musical durante distintos testigos declaraban ante los jueces y complicaban su situación judicial por el asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018.

View this post on Instagram

"Y es así, la vida de un obrero es así y un cordero se canza (sic) alguna vez de ser presa y pasa a ser el cazador", es la primera frase que encabeza el escrito con letra imprenta de color negra. Luego concluye con el textual "nadie lo pensó, que un cazador cree ser el león pero algunos leones no saben quien sos". La hoja lleva una firma final y una fecha: "Colgado 23/7/37".

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Comienza el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

Comienza el juicio contra "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

El Pity Álvarez afrontará un juicio por el crimen de Cristian Díaz.

La fiscalía rechazó el pedido de Pity Álvarez para suspender el juicio en su contra por homicidio

La Justicia citó a 14 testigos para que den testimonio de lo ocurrido en la madrugada del escándalo entre Moyano y su pareja. 

Citaron a 14 testigos por el caso Facundo Moyano: ya declararon dos empleados de seguridad y un vecino

La casa de Villa Devoto donde asesinaron a Romina.

Una testigo reveló cuáles fueron las últimas palabras de la mujer asesinada en Villa Devoto

El femicidio sacudió la tranquilidad del barrio de Villa Devoto.
play

"No la aguanto más": la carta del femicida de Villa Devoto

play

Muerte y misterio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa y escapó

Rating Cero

Yanina Latorre tajante contra Cami Mayan.

Yanina Latorre reveló cuánto le pide Cami Mayan a Alexis Mac Allister y fue tajante: "Sos un gato"

Harry Potter es una histórica saga.

Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

El cantante tuvo un polémico episodio en uno de sus conciertos.

Un famoso cantante protagonizó una atrevida propuesta con una fan en una cama durante un show

Thiago Medina quedó imputado formalmente por abuso sexual con acceso carnal.

Caso Thiago Medina: cuándo serán las pericias para el exGran Hermano, tras ser acusado de abuso sexual

La participante pidió que el público intervenga para sacarla del reality.

Pedido desesperado en Gran Hermano: exigen la expulsión inmediata de un participante

El protgonista confesó cómo fue su peculiar experiencia en la plataforma de contenido para adultos.

La figura de Telefe que dejó OnlyFans: "Necesitaba plata fácil, pero la gente que lo consume es rara"

últimas noticias

El Indec comunicó los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria de julio.

Canasta básica: en julio, una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Hace 13 minutos
Crece el endeudamiento por fuera del sistema bancario. 

Caputo reconoció que las billeteras virtuales cobran tasas "abusivas": "Hoy no hay nada que les impida hacerlo"

Hace 13 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

El Gobierno flexibilizó los requisitos para prestarle dólares a las empresas

Hace 16 minutos
Yanina Latorre tajante contra Cami Mayan.

Yanina Latorre reveló cuánto le pide Cami Mayan a Alexis Mac Allister y fue tajante: "Sos un gato"

Hace 17 minutos
Harry Potter es una histórica saga.

Una actriz de Harry Potter se abrió un OnlyFans y reveló que gana más que en las películas

Hace 22 minutos