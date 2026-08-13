"La vida de un cordero es así", el mensaje que Pity Álvarez escribió durante el juicio en su contra Durante la segunda audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal, pudo verse al artista enfocado en un papel junto a una birome, donde plasmó frases referidas a "Homero", una de sus canciones más famosas de Viejas Locas. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez es enjuiciado por el homicidio de Cristian Díaz.

En medio del juicio por homicidio que afronta Cristian Gabriel "Pity" Álvarez, se conocieron detalles del mensaje que escribió el artista durante la segunda audiencia del proceso que se lleva a cabo en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. "La vida de un cordero es así", es una de las frases que pueden leerse en el papel donde plasmó frases referidas a "Homero", una de sus canciones más famosas de Viejas Locas.

En el escrito, según publicó y tuvo acceso el diario Clarín, el letrista volcó su lado musical durante distintos testigos declaraban ante los jueces y complicaban su situación judicial por el asesinato de Cristian Díaz en julio de 2018.

View this post on Instagram "Y es así, la vida de un obrero es así y un cordero se canza (sic) alguna vez de ser presa y pasa a ser el cazador", es la primera frase que encabeza el escrito con letra imprenta de color negra. Luego concluye con el textual "nadie lo pensó, que un cazador cree ser el león pero algunos leones no saben quien sos". La hoja lleva una firma final y una fecha: "Colgado 23/7/37".

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Álvarez discutió con Díaz y, durante el enfrentamiento, sacó un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. La víctima cayó al piso y recibió otros tres disparos en la misma zona antes de que el músico escapara del lugar. Las heridas le provocaron lesiones craneales fatales y una hemorragia interna.