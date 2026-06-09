El emotivo homenaje de Lalo Mir al Indio Solari en un histórico bar de Río de Janeiro

En una noche cargada de emoción y música popular, el conductor y locutor Lalo Mir rindió homenaje a Indio Solari en el tradicional bar Bip Bip, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Río de Janeiro, conocido por sus reuniones espontáneas de músicos dedicados al choro y la samba.
El tributo tuvo lugar pocos días después de la muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y reunió a argentinos y brasileños en un clima de profunda conmoción. Frente a los asistentes, Mir tomó la palabra y construyó una despedida utilizando fragmentos de canciones que marcaron la obra del Indio, un recorrido poético por décadas de rock argentino.
“Su última canción decía que no sabía cuál era la hora y el lugar en que se iba a despedir. Ya sabemos la hora y también el lugar. 5 de junio, en Parque Leloir”, comenzó Mir, antes de enlazar versos y referencias de distintas composiciones del músico. Durante varios minutos, fue tejiendo una despedida en la que aparecieron imágenes y frases reconocibles para cualquier seguidor de Los Redondos y de la carrera solista de Solari.
“Las llamas en pena invaden tu cuerpo. Es difícil no caer en las manos del ángel de la soledad. El infierno está encantador esta noche. Dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Vamos a brillar mi amor”, continuó, despertando aplausos y muestras de emoción entre los presentes.
La despedida avanzó como una celebración de la obra del artista. “Donde hay dolor, habrá canciones”, dijo Mir, antes de incorporar nuevas referencias a clásicos del repertorio redondo. El cierre llegó con una frase que resumió el espíritu del homenaje: “Vivir solo cuesta vida y a eso ya lo has cumplido. Un ángel sonso y amateur te condenó al paraíso, solo te falta seguir cantando. Solo nos queda seguir cantando, mister”.
El canto colectivo de “El Ángel de los Perdedores”
Tras las palabras de Mir, la emoción se trasladó a la música. Los instrumentistas que habitualmente animan las noches de Bip Bip dejaron por un momento el repertorio tradicional brasileño para interpretar El Ángel de los Perdedores, la emblemática composición grabada por El Soldado junto al Indio Solari.
La interpretación fue acompañada por el público y transformó el pequeño bar carioca en una inesperada extensión del universo ricotero. Entre guitarras, percusión y voces mezcladas en español y portugués, la canción se convirtió en el broche de una ceremonia íntima, lejos de los escenarios multitudinarios pero atravesada por la misma devoción popular que acompañó durante décadas la trayectoria de Solari.
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