Sun Simiao, filósofo: "Aquel que no comprende la comida no es apto para vivir" El pensamiento oriental, más cercano a la espiritualidad y centrado en el equilibrio entre cuerpo, mente y alma, produjo reflexiones interesantes sobre el lugar que ocupa la alimentación en nuestras vidas. Por + Seguir en







La reflexión de Sun Simiao sobre el papel que juega la alimentación en la vida. as

Sun Simiao planteó que la alimentación es la base de la vida y el primer camino hacia la salud.





Su pensamiento vincula la longevidad con el conocimiento profundo de los alimentos y su impacto en el organismo.





Simiao sostuvo que la medicina debía ser un recurso secundario, priorizando siempre la prevención de enfermedades a través de la dieta.





Su legado trascendió siglos y lo convirtió en una figura central de la medicina y la filosofía china hasta el día de hoy. En la tradición filosófica oriental, pocas figuras lograron articular de manera tan clara la relación entre cuerpo, alimentación y ética como Sun Simiao, cuya sentencia “aquel que no comprende la comida no es apto para vivir” sintetiza una concepción integral de la existencia, en la que nutrirse no es un acto mecánico sino un ejercicio de conocimiento y responsabilidad con uno mismo.

A diferencia de otras corrientes que separan el pensamiento de la práctica cotidiana, su mirada propone que la filosofía se encarna en decisiones concretas, como aquello que se ingiere a diario.

Desde esta perspectiva, la comida deja de ser un elemento accesorio y se convierte en el eje que organiza la salud y la longevidad, en tanto el filósofo entendía que el sistema digestivo era el núcleo energético del cuerpo, capaz de sostener o debilitar la vida según el tipo de alimentación adoptada. En ese marco, su postura no solo dialoga con la medicina tradicional china, sino que también introduce una dimensión ética, en la que cuidar el propio cuerpo implica reconocer el valor de la existencia.

Sun Simiao El filósofo oriental Sun Simiao Quién fue el filósofo Sun Simiao Nacido en el año 581, Sun Simiao fue una de las figuras más influyentes de la historia de China, al punto de ser conocido como el “Rey de la Medicina china”, un reconocimiento que se sostuvo tanto por su conocimiento como por su longevidad, ya que vivió más de un siglo, alcanzando los 101 años en una época donde esa expectativa resultaba excepcional.

A lo largo de su vida, desarrolló una visión que colocaba a la alimentación en el centro de cualquier tratamiento, al sostener que un buen médico debía, en primer lugar, comprender las causas de la enfermedad y abordarlas a través de la comida, recurriendo a la medicina solo cuando ese camino no resultara suficiente. Esta idea, que hoy podría leerse en clave preventiva, formaba parte de un sistema más amplio en el que cada alimento tenía propiedades específicas y debía ser elegido en función de las necesidades del organismo.