Madonna vuelve a la actuación: será protagonista de una exitosa serie de comedia En medio de los rumores por su esperada biopic, la Reina del Pop se mostró grabando en Venecia junto a Julia Garner, actriz elegida para interpretarla y alimentó la ilusión de sus fanáticos. Las estrellas se mostraron cantando "Like a virgin", canción emblemática de la diva. + Seguir en







La biopic de Madonna está en pausa desde 2023. X @Madonna

La Reina del Pop prepara su esperado regreso a la pantalla chica como parte del elenco confirmado para la segunda temporada de The Studio, la exitosa serie de comedia creada y protagonizada por Seth Rogen. Madonna subió un video a sus redes sociales junto a Julia Garner, la actriz elegida para interpretarla en su tan esperada biopic.

Hace pocos días, Madonna volvió a captar la atención mediática al recrear junto a Garner la emblemática escena de Like a Virgin, filmada en las tradicionales góndolas venecianas, despertando las especulaciones entre sus fanáticos y la ansiedad por la tan esperada biopic de la cantante. El video no fue sólo un guiño al videoclip original del hit de 1984, sino que se presentó también como una posible colaboración entre ambas.

"¿Colaboración cinematográfica?”, “Dos de mis artistas favoritas”, “¿Estás grabando la película?”, fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron su posteo de Instagram. Pero la verdadera razón de ese video no es la película de Madonna sino la vuelta de la diva a la pantalla chica a través de una de las series de Apple TV+ más exitosa de los últimos tiempos. La serie se está filmando en Venecia y, además de Julia Garner, también cuenta con Michael Keaton entre las nuevas incorporaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) El actor y creador de la serie, Seth Rogen estuvo en Italia el año pasado buscanado locaciones para el rodaje de la nueva temporada. En estos momentos, tanto él como el grupo de reconocidas figuras que protagonizan la serie desembarcaron en Venecia para empezar a filmar. Además de la Diva del Pop, se sumaron al proyecto nombres de peso como Michael Keaton, Julia Garner y Donald Glover. También regresan los actores habituales: Bryan Cranston, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Chase Sui Wonders.

Embed La segunda temporada de la entrega, además de traer nuevas sorpresas, marcará el regreso oficial de la diva del pop a la actuación, luego de sus últimas apariciones cinematográficas a comienzos de los años 2000. La vuelta se da en el marco de The Studio, la multipremiada serie satírica creada por Seth Rogen que promete convertirse en uno de los estrenos más esperados del año.

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