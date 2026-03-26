"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras" La modelo y exmujer de Fabián Cubero no dejó pasar las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano y marcó su postura sobre el rol que cumple la mujer de un futbolista. + Seguir en







La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas "botineras". Redes sociales

Después de que Julieta Poggio opinara sobre las mujeres de los jugadores de fútbol, popularmente denominadas "botineras", Nicole Neumann cruzó a la influencer: "No todas son iguales", advirtió.

La actriz aseguró que no podría ser botinera porque "los futbolistas son súper gatos" y "muchas minas son cornudas". Entre otros motivos, habló de lo que le da la independencia. "A mí me gusta mucho ser independiente y ganar mi propia plata, no sé si podría acompañar a un jugador a cualquier lado y dejar todas mis cosas", sostuvo.

En este marco, la exmujer del exfutbolista Fabián Cubero fue consultada por estas definiciones y lanzó un: "Uff, es muy fuerte". "Me parece que en nada hay que meter a todos en la misma bolsa, no siempre es todo tan literal, siempre hay excepciones. No hay que meter a todos en la misma bolsa en ningún rubro, no está bueno", agregó.

En esta línea, la mujer de Manu Urcera subrayó que "si la mujer acompaña me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso", destacando la figura de la mujer como fundamental en la pareja.

Embed Nicole Neumann habló en #PuroShow sobre los dichos de Juli Poggio en contra del mundo de las botineras: "no hay que meter a todos en la misma bolsa".#lovieneltrece pic.twitter.com/6SnuQzT8If — eltrece (@eltreceoficial) March 26, 2026 Nicole Neumann descartó la idea de infidelidad de los futbolistas Nicole Neumann no estuvo de acuerdo con el mote de "infieles" de los futbolistas y el supuesto padecimiento de las "botineras". "Sí, he escuchado, pero no es en todos", aseguró. En este sentido, reflexionó: "Me parece que esas cosas pasan en las parejas de todos los rubros. Es más una cuestión del ser humano".