IR A
IR A

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

La modelo y exmujer de Fabián Cubero no dejó pasar las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano y marcó su postura sobre el rol que cumple la mujer de un futbolista.

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas "botineras".

Redes sociales

Después de que Julieta Poggio opinara sobre las mujeres de los jugadores de fútbol, popularmente denominadas "botineras", Nicole Neumann cruzó a la influencer: "No todas son iguales", advirtió.

La mediática recordó a quien fue su pareja antes de entrar al reality de Telefe.
Te puede interesar:

"Lo vi destrozado": Daniela Celis confesó un secreto oculto sobre Thiago Medina

La actriz aseguró que no podría ser botinera porque "los futbolistas son súper gatos" y "muchas minas son cornudas". Entre otros motivos, habló de lo que le da la independencia. "A mí me gusta mucho ser independiente y ganar mi propia plata, no sé si podría acompañar a un jugador a cualquier lado y dejar todas mis cosas", sostuvo.

En este marco, la exmujer del exfutbolista Fabián Cubero fue consultada por estas definiciones y lanzó un: "Uff, es muy fuerte". "Me parece que en nada hay que meter a todos en la misma bolsa, no siempre es todo tan literal, siempre hay excepciones. No hay que meter a todos en la misma bolsa en ningún rubro, no está bueno", agregó.

En esta línea, la mujer de Manu Urcera subrayó que "si la mujer acompaña me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso", destacando la figura de la mujer como fundamental en la pareja.

Embed

Nicole Neumann descartó la idea de infidelidad de los futbolistas

Nicole Neumann no estuvo de acuerdo con el mote de "infieles" de los futbolistas y el supuesto padecimiento de las "botineras". "Sí, he escuchado, pero no es en todos", aseguró. En este sentido, reflexionó: "Me parece que esas cosas pasan en las parejas de todos los rubros. Es más una cuestión del ser humano".

"Si la mujer acompaña, me parece que también es un rol importantísimo y súper valioso", añadió. De esta manera, Nicole Neumann se diferenció de Juli Poggio y le salió al cruce tras asegurar que los futbolistas son "gatos" y las mujeres "cornudas". Sin vueltas, la top model contestó: "No hay que meter a todos en la misma bolsa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

últimas noticias

El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.

Crimen en Lanús: mataron a un policía federal para robarle la moto

Hace 11 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 27 de marzo

Hace 14 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de marzo

Hace 15 minutos
Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Hace 19 minutos
Lionel Scaloni en la Bombonera.

No es Leandro Paredes: Lionel Scaloni elogió a un futbolista de Boca y lo definió como "muy interesante"

Hace 22 minutos