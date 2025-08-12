12 de agosto de 2025 Inicio
Crimen en la casa de Cerati: piden la indagatoria de Cristian Graf por encubrimiento agravado

El fiscal Martín López Perrando se lo solicitó al juez Alejandro Litvack, tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en la vivienda situada en Coghlan.

El fiscal pidió la indagatoria de Cristian Graf.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati respondió a la acusación de un excompañero: Que cuente lo que sabe.
El periodista Leo García expuso en El Diario, por C5N, la solicitud del fiscal al juez, que está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56: "Le pidió a Litvack que cite a declarar a Cristian Graf por encubrimiento agravado en el caso del cuerpo de Diego Fernández Lima, encontrado en la casa que alquiló Cerati en su momento".

En tal sentido, señaló los argumentos de López Perrando. "En el dictamen, explica que si bien no es posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Fernández Lima, puede acreditarse que la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de esa casa y que el ahora imputado, luego del hallazgo de los restos, practicó diversas maniobras para encubrir la averiguación de la verdad", expresó.

Diego Fernández 7-8-25
Diego Fern&aacute;ndez Lima.

Diego Fernández Lima.

"Según el escrito que presenta ante el juzgado, Graf buscó silenciar el crimen de Fernández Lima. Entiende que en todo momento, durante los trabajos de excavación, se mostró preocupado y temeroso y por eso dijo a los obreros que tenían prohibido cortar un árbol que estaba cercano a la medianera de ambas propiedades", agregó el especialista en sucesos policiales.

En tanto, el pedido del fiscal se produjo luego de que el sospechoso visitara la casa en Coghlan este lunes. Graf llegó a la casa, junto a su mamá, su pareja y un allegado. Este último salió minutos más tarde y reveló que al apuntado por el crimen "le había bajado un poco la presión" pero que se encontraba "bien".

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio".

