27 de marzo de 2026 Inicio
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Cambió el pronóstico y se adelantan las tormentas en el AMBA: cuándo llega la lluvia

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional había anticipado precipitaciones para el fin de semana, pero advirtió qué comenzarán antes de lo previsto. Cómo estará el clima durante el fin de semana.

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El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las lluvias comenzarán el viernes a la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las lluvias comenzarán el viernes a la tarde.

Un nuevo reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cambió el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): estaba previsto que las lluvias llegaran a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante la mañana del sábado, pero la tormenta se adelantará y se espera que comience hacia la tarde de este viernes.

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Según el pronóstico del SMN, las lluvias empezarán el viernes por la tarde en la forma de tormentas aisladas que irán aumentando en frecuencia a medida que avance la noche, con una temperatura mínima de 18° y una máxima de 27°. Luego, se espera que la inestabilidad continúe durante el fin de semana.

Las tormentas seguirán durante todo el sábado, en una jornada marcada por temperaturas otoñales, con 21° de mínima y unos 25° de máxima. Durante la tarde se espera que disminuyan las precipitaciones, aunque el SMN pronostica unas altas probabilidades de chaparrones aislados para la noche.

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Hacia el domingo, se estima que la inestabilidad siga siendo una constante, con lluvias aisladas y un leve aumento de la temperatura, con 21° de mínima y 28° de máxima. Pero finalmente escampará y el cielo comenzará a despejarse hacia la tarde, hasta que se encuentre totalmente despejado para la noche.

Por último, el comienzo de la semana en la Ciudad y provincia de Buenos Aires estará marcada por un incremento notable de la temperatura, que llegará a su tope el día martes con un cielo despejado y 32° de máxima. De esta manera, el verano volverá al AMBA para aportar un último calor y finalmente despedirse para darle paso al otoño. Según el pronóstico del SMN, el fin de semana largo de Pascuas estará nublado y con una temperatura máxima de 23°.

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