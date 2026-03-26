26 de marzo de 2026 Inicio
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Un hombre mató al perro de una vecina y la Justicia lo imputó por crueldad animal

El animal, que era de raza American Bully Pocket y tenía ocho años, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó graves lesiones.

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Un hombre mató al perro de una vecina y fue imputado.

Un hombre mató al perro de una vecina y fue imputado.

Un hombre fue imputado por el delito de crueldad animal luego de haber matado a una perra en la provincia de Río Negro con un golpe en la cabeza que le generó graves lesiones. El defensor no cuestionó la calificación legal de la Justicia.

El efectivo policial fue trasladado al Hospital Interzonal Evita de Lanús donde murió por las heridas.
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El animal, que era de raza American Bully Pocket y tenía ocho años, sufrió una luxación cervical con traumatismo que le produjo una obstrucción de las vías aéreas por aspiración de fluidos. La audiencia fue llevada adelante este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscal se refirió al hecho ocurrido el 18 de septiembre de 2025 en horas de la tarde en una vivienda del barrio 4 de Agosto.

En esas circunstancias, la perra, que se llamaba Bella, traspasó la cabeza a través de un agujero que se encontraba en la malla metálica que divide su terreno del que corresponde al imputado que ejecutó la lesión con un objeto contundente.

El cuadro médico desencadenó una asfixia mortal, conforme a lo que surgió del informe pericial de necropsia realizado por el médico veterinario, que integra el sustento probatorio.

El defensor oficial a cargo de la asistencia técnica del imputado no generó cuestionamientos y la jueza de garantías formuló los cargos. Además, autorizó una etapa probatoria por cuatro meses.

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