Reforma a la Ley de Glaciares: tras una primera jornada tensa, se realiza el segundo día de audiencias en Diputados En el segundo día de exposiciones, participan los inscriptos de las provincias, quienes podrán manifestarse de manera virtual. El miércoles hubo un fuerte recorte en la cantidad de oradores. Por + Seguir en







La primera audiencia por la Ley de Glaciares se realizó el miércoles en la Cámara de Diputados.

Las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares se reanudan este jueves desde las 10 en la Cámara de Diputados con intervenciones de los inscriptos de las provincias, que podrán participar de manera virtual.

Con esta actividad se cerrarán las audiencias públicas, dando paso a encuentros de discusión parlamentaria y un potencial dictamen, el paso previo a que la Cámara de Diputados vote la reforma en el recinto. En caso de aprobarlo sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, dado que ya cuenta con la media sanción del Senado.

Reforma a la Ley de Glaciares: primera audiencia con fuerte rechazo y cuestionamientos al proceso En medio de fuertes cuestionamientos, con una participación limitada frente a la masiva cantidad de inscriptos y tensión en la calle, el oficialismo puso en marcha la primera jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. La escena quedó atravesada por dudas sobre su legalidad, reclamos por la participación restringida y fuertes cruces, tanto dentro como fuera de la sala.

Desde temprano, el vallado y el operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso marcaron el tono. Hubo exabruptos entre personas que intentaban ingresar y no podían hacerlo, en medio de reclamos por la falta de acreditaciones. Ese clima se trasladó al interior de la audiencia, donde también se registraron cruces entre expositores críticos del proyecto y diputados oficialistas.

La convocatoria ya venía objetada: pocas horas antes del inicio, la oposición presentó una impugnación formal ante Martín Menem solicitando la invalidez del proceso y una nueva instancia "que garantice una participación real". El trasfondo del reclamo fue el fuerte recorte en la cantidad de oradores: más de 100 mil inscriptos, pero apenas 196 pudieron exponer de manera presencial en esta primera jornada (la segunda será virtual).

Esa desproporción atravesó toda la audiencia. De hecho, uno de los cuestionamientos más repetidos fue que apenas el 0,4% de los anotados tuvo la posibilidad de hablar. A eso se sumó la reducción del tiempo de exposición: de los 5 minutos anunciados originalmente, se pasó a 4 por decisión comunicada al inicio por el diputado oficialista José Peluc.