México denunció que desaparecieron dos barcos con ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba

Las embarcaciones habían partido del estado mexicano de Quintana Roo el pasado 21 de marzo y estaba previsto que llegaran a La Habana entre los días 24 y 25 de este mes. Sin embargo, no pueden establecer comunicación.

Estaba previsto que os veleros Friendship y Tigger Moth llegaran a Cuba entre el 24 y 25 de marzo.

La Armada de México informó este jueves que se activó una operación de búsqueda y rescate en el mar Caribe para dar con dos barcos que desaparecieron cuando se encontraban rumbo a Cuba, cargados con ayuda humanitaria.

Mediante un comunicado, la marina mexicana informó que las dos embarcaciones habían partido la semana pasada de la Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades encargados de llevar ayuda humanitaria a la isla. Sin embargo, no llegaron a La Habana según lo previsto, entre el 24 y 25 de marzo. Además, no logran comunicarse.

Las dos embarcaciones desaparecidas forman parte de una campaña internacional de ayuda humanitaria para Cuba, país que atraviesa una severa crisis a partir del bloqueo al petróleo de Estados Unidos , después de que Washington derrocara del poder a Nicolás Maduro en Venezuela.

"Los capitanes y las tripulaciones son marineros experimentados, y ambos buques están equipados con los sistemas de seguridad y los equipos de señalización adecuados", aseguró uno de los voceros del convoy humanitario, en diálogo con la agencia Reuters. "Cooperamos plenamente con las autoridades y confiamos en que las tripulaciones llegarán a La Habana sanas y salvas", agregó.

Por último, México también estableció contacto con centros de coordinación de rescate marítimo en Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representantes diplomáticos de los países de origen de las personas a bordo, según informó la Armada.

Los duros efectos del bloqueo: un nuevo apagón en Cuba afecta a diez millones de habitantes

La Unión Eléctrica de Cuba reportó el sábado pasado la desconexión completa del sistema nacional, el segundo apagón de la semana y el tercero del mes. El colapso se originó a partir de una falla técnica en la central de Nuevitas, ubicada en la provincia de Camagüey, lo cual arrastró a toda la infraestructura de la isla.

El restablecimiento del suministro es inusualmente lento por la paralización de los motores de generación distribuida. El gobierno de Miguel Díaz-Canel confirmó que estos equipos carecen por completo de reservas de diésel y fueloil desde el mes de enero.

A la falta de recursos energéticos se suma el deterioro de la infraestructura, construida mayormente en las décadas de los '60 y '70. Antes de esta falla masiva, diez de las 16 unidades termoeléctricas del país ya se encontraban fuera de servicio por roturas o trabajos de mantenimiento preventivo.

image Es el segundo apagón de la semana y el tercero en lo que va de marzo.

La crisis de suministro responde directamente a las nuevas medidas punitivas impuestas por Washington. En enero de 2026, la administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva con aranceles extraordinarios para cualquier nación que provea de petróleo a Cuba, una decisión que frenó por completo las importaciones.

Este bloqueo logístico se intensificó con la interrupción de los envíos desde Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, además del reciente veto estadounidense al paso de cargueros rusos. Como consecuencia inmediata, el mercado negro registra precios exorbitantes de hasta u$s9 por litro de combustible.

Las fallas constantes impactan la vida cotidiana y la economía local, contraída más de un 15% desde 2020. Mientras el presidente Díaz-Canel confirmó conversaciones bilaterales para buscar soluciones, Trump calificó a Cuba como una "nación muy debilitada" y sugirió una posible intervención en el territorio.