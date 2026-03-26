Universidades en crisis: más de mil docentes dejaron de dar clases en la UTN por bajos salarios

La Universidad Tecnológica Nacional, una de las casas de estudio más prestigiosas y con facultades en todo el país, atraviesa una crisis presupuestaria y salarial debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) arrancó el ciclo lectivo 2026 con mil profesores menos que dejaron de dar clases por los bajos salarios, congelados por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno. Así lo aseguró Daniela Díaz, presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).

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"Muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo o renunciado, en el caso de que no tienen antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo", amplió Díaz, en el marco del cierre de una semana marcada por el cese de tareas para reclamar que el gobierno de Javier Milei cumpla con la ley aprobada dos veces por el Legislativo.

Además, Díaz adelantó que, la semana próxima, los docentes volverán a estar de paro en la UTN. "El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando", aseguró al medio Conclusión.

La Universidad Tecnológica Nacional es una de las casas de estudios más importantes del país.

"También se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de $35.000, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados", concluyó.

Semanas atrás, el inicio del ciclo lectivo en las universidades nacionales quedó interrumpido por un paro convocado por los gremios docentes y no docentes. La federación Conadu anunció una semana completa de huelga y anticipó que las protestas podrían extenderse con nuevas medidas a lo largo del cuatrimestre.

La protesta responde a un conflicto que combina reclamos salariales y el recorte de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. Según los rectores, el sistema universitario necesitaría unos 7,2 billones de pesos para sostener su actividad, mientras que el presupuesto presentado por el Gobierno contempla cerca de 4,8 billones.

En ese contexto, los sindicatos también cuestionan la situación de los salarios. La legislación vigente sobre financiamiento universitario establece una recomposición que superaría el 50%, pero desde el Ejecutivo se impulsa una modificación de la norma que implicaría un aumento cercano al 12%.

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La disputa se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria. Tras asumir, el Gobierno dispuso incrementos salariales por debajo de la inflación y mantuvo una fuerte tensión con el sistema universitario, que respondió con movilizaciones masivas en defensa de la educación pública.

El Congreso aprobó en dos oportunidades leyes para reforzar el financiamiento del sector. El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque el segundo veto fue rechazado por el Parlamento, lo que dejó vigente la norma. Sin embargo, las universidades denuncian que el Ejecutivo todavía no cumple con lo establecido.

Ante esa situación, las instituciones recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que ordena al Gobierno avanzar con los pagos. La Casa Rosada apeló esa resolución y, al mismo tiempo, promueve cambios legislativos para reducir el impacto fiscal de la ley actual.

En el sector advierten que el escenario podría derivar en una huelga prolongada y ya se discute la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.