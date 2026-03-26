26 de marzo de 2026 Inicio
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Impresionante incendio de un depósito de pinturas en Francisco Álvarez: una nube negra cubre el cielo

La densa columna de humo se puede observar desde varios kilómetros. En el lugar se estableció un gran operativo y trabajan 25 dotaciones de bomberos para poder contener el fuego. Más de 100 evacuados.

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La columna de humo negro se extiende por varios metros. 

La columna de humo negro se extiende por varios metros. 

Se incendia un depósito de pintura en Francisco Álvarez, ubicado en San Martín y Chilecito. Una densa columna de humo negro se extiende por varios kilómetros y cubre el cielo, en el lugar se estableció un gran operativo y trabajan 25 dotaciones de bomberos.

Emily Ceco se refirió a la condena de Santiago Martínez.
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Las autoridades evacuaron un perímetro de cuatro cuadras desde la fábrica Fademac. "La gente de defensa civil evacuó a la gente porque tienen miedo de que puedan explotar los caños que están por debajo del asfalto", informó el cronista Sergio Cirigliano para la pantalla de C5N desde el lugar.

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El depósito está ubicado en Av. General San Martín esquina Chilecito, algunos vecinos contaron que recientemente también se incendió una fábrica de membranas ubicada en la esquina. El viento extendió la columna de humo negro y se puede observar a una distancia de cinco kilómetros.

"Las viviendas particulares están relativamente cerca, estamos a 250 metros de la fábrica y acá es un perímetro que está cortado y empiezan a sacar a los vecinos que están más cerca", añadió el periodista. Producto del fuego se escuchan detonaciones dentro del depósito.

Una de las primeras hipótesis es que el fuego se originó por la chispa de un soldador, sin embargo, las autoridades no confirmaron ni desmintieron al respecto. "Es un humo muy tóxico", aseguró Sergio Cirigliano, personal de Defensa Civil comenzó a repartir barbijos a los vecinos como a personal de prensa y medios que trabajan en el lugar.

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