26 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno envió al Congreso la "Ley Hojarasca" para derogar 70 normas que considera obsoletas

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, busca eliminar regulaciones que constituyen "una barrera para el desarrollo de la actividad económica". Será tratado primero por la Cámara de Diputados.

Por
Javier Miley junto a Federico Sturzenegger.

Javier Miley junto a Federico Sturzenegger.

El Poder Ejecutivo remitió este jueves al Congreso el proyecto de la llamada "Ley Hojarasca". La iniciativa propone la derogación de 70 normas consideradas "obsoletas", superfluas o incompatibles con los principios constitucionales actuales. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lidera esta medida para depurar el sistema legal argentino.

Asistieron 62 de los 135 jefes comunales.
Te puede interesar:

Kicillof se reunió con intendentes y prometió repartir los fondos que recupere de Nación

El texto oficial busca "reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino". Según los fundamentos, la acumulación de leyes a través de las décadas produjo un sistema complejo y de difícil aplicación. El Gobierno sostiene que esta situación afecta la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país.

La propuesta ya tuvo un paso previo por el Poder Legislativo en 2024, pero perdió estado parlamentario al finalizar aquel ciclo. En esta nueva oportunidad, el Ejecutivo insiste en que el exceso de regulación "constituye una barrera para el desarrollo de la actividad económica". El fin principal es establecer un marco normativo más claro, accesible y eficiente.

Entre las leyes a eliminar figuran disposiciones como la obligación de tramitar un carnet de mochilero y la autorización para la televisión a color. También incluye normativas que imponen penas de azotes, prohibidas desde 1853, y regulaciones sobre el sorteo de premios en cines. El proyecto afirma que estos reglamentos restringen libertades de manera innecesaria.

El Ejecutivo define los criterios para la depuración legal

El análisis abarca la normativa vigente desde 1864 hasta la actualidad bajo criterios de racionalidad. La iniciativa agrupa las leyes en seis categorías que justifican su baja, tales como el desfasaje tecnológico o la creación de organismos inoperantes. El Gobierno asegura que la medida permite "optimizar el funcionamiento de las instituciones".

El proyecto pone especial énfasis en aquellas leyes que vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. Un ejemplo es la norma que autoriza la supervisión estatal sobre reuniones privadas, calificada de abiertamente inconstitucional por las autoridades actuales. El texto señala que "la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública" y genera ineficiencias operativas.

HOJARASCA

Finalmente, la reforma alcanza a entidades que cuentan con financiamiento del Estado nacional, las cuales deberán subsistir con recursos propios. La depuración propuesta apunta a "sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico" para evitar futuras acumulaciones desordenadas. El objetivo final es un sistema que garantice la transparencia y el pleno ejercicio de los derechos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

FOPEA cruzó a Adorni por sus dichos en Casa Rosada: "Los funcionarios tienen la obligación de informar y rendir cuentas"

Luis Caputo en el canal de streaming Carajo.
play

Caputo, contra empresarios y kirchneristas: "Era un modelo que favorecía a unos pocos"

play

Tras el escándalo por los viajes de Adorni, la PSA busca los contratos de Grandio con la TV Pública

El Gobierno busca pasar la página y blindar a uno de sus principales funcionarios. 

Adorni estará en un acto con Milei para intentar dejar atrás la semana trágica

Movilización de judiciales frente a Tribunales contra la reforma laboral. 

Reforma laboral: el Gobierno logró que la causa de los judiciales cambie de juzgado

Se investiga si Grandio fue beneficiado por Adorni en varias contrataciones en la TV Pública.
play

El piloto del vuelo de Adorni desde Punta del Este afirmó que lo pagó Marcelo Grandio

Rating Cero

Paul McCartney estrenará The Boys of Dungeon Lane durante el próximo mayo. 
play

A sus 83 años, Paul McCartney anunció que lanzará un nuevo disco: así es su primera canción

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Nazareno Pompei y Jessica Eli Maciel en la casa de Gran Hermano.
play

"Gente de color marrón": una nueva expresión racista en Gran Hermano generó una ola de críticas

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

La biopic de Madonna está en pausa desde 2023. 
play

Madonna vuelve a la actuación: será protagonista de una exitosa serie de comedia

últimas noticias

La Selección en uno de los últimos entrenamientos previo al partido vs. Mauritania.

Se bajó TyC Sports de la transmisión: dónde ver en vivo Argentina vs. Mauritania

Hace 13 minutos
El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las lluvias comenzarán el viernes a la tarde.

Cambió el pronóstico y se adelantan las tormentas en el AMBA

Hace 17 minutos
Imagen realizada con IA.

Estados Unidos: los nuevos billetes de un dólar llevarán la firma de Trump

Hace 35 minutos
Javier Miley junto a Federico Sturzenegger.

El Gobierno envió al Congreso la "Ley Hojarasca" para derogar 70 normas que considera obsoletas

Hace 45 minutos
play
La próxima semana volverá a haber paro en las universidades.

Universidades en crisis: más de mil docentes dejaron de dar clases en la UTN por bajos salarios

Hace 56 minutos