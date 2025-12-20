Turismo a la Costa Atlántica: las 3 paradas obligadas para comer sánguches en la Ruta 2

Además de las famosas medialunas, las "paradas sangucheras" se convirtieron en otro clásico de las vacaciones de verano. Hay opciones para todos los gustos, desde las más clásicas hasta las gourmet.

Estos sánguches son la comida perfecta para acompañar el viaje por la Ruta 2.

La Costa Atlántica es un clásico de todos los veranos, y también lo son los viajes por la Ruta 2. Las vacaciones comienzan mucho antes de llegar a la playa: ya el hecho de ir en auto, charlando y tomando mate se siente como una anticipación del descanso, y eso incluye las infaltables paradas en el camino.

Más allá de las famosas medialunas, en los últimos años se consolidaron las denominadas "paradas sangucheras", que van desde simples puestos de comidas hasta restaurantes en toda regla. La característica en común es que todas ofrecen riquísimos sánguches al paso.

Si ya estás planificando el viaje a la costa con familia, amigos o pareja, sumá una de estas paradas en tu itinerario para disfrutar en el camino de ida o de vuelta. Hay opciones para todos los gustos, desde las más tradicionales hasta las novedades gourmet, y ninguna decepciona.

Queda a la altura del kilómetro 157 de la Ruta 2, mano a la Costa Atlántica, y abre todos los días desde las 10 hasta las 22:30. Está ubicado junto a una plaza, en un sector con bancos y árboles, así que es el lugar ideal para frenar y descansar un rato antes de seguir viaje.

Su plato estrella son los sánguches gigantes, con opciones frías y calientes: hay de carne, pollo y jamón y queso, entre otros sabores. Si estás apurado y querés evitar las filas, podés encargarlos por redes sociales con dos o tres horas de anticipación, y estarán listos para retirar.

Entre Pueblos - Chascomús

Sánguche de Entre Pueblos - Chascomús Instagram @parador_entrepueblos

Se ubica a la altura del kilómetro 122 de la Ruta 2, sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Abre de lunes a miércoles de 9 a 21, y de jueves a domingo extiende el horario hasta las 23. Se destaca por su estética de almacén de campo, con muchas opciones de sánguches preparados en el momento.

Lo que los hace únicos es su pan tostado, la impronta del lugar, que le aporta una textura especial a todos sus productos. Las porciones son grandes, pero a precios económicos. Se puede elegir entre las opciones del menú o crear tu propio sánguche personalizado.

Café Que Va - Castelli

Café que va - Castelli Instagram @cafequeva

Queda a la altura del kilómetro 174,5 de la Ruta 2, mano a la Costa Atlántica, y abre de jueves a lunes desde las 8 hasta las 19. A diferencia de los tradicionales puestos ruteros, se trata de una cafetería de especialidad que ofrece variedad de opciones en pastelería, tostados, bruschettas y bebidas.

Se destacan los sánguches en pan de figazza, con rellenos que escapan de lo tradicional: hay uno de jamón crudo, queso crema, rúcula y orégano, y otro con sabores bien porteños como cuadril, huevo, morrón y cebolla crispy. Todos pueden acompañarse con un rico café.