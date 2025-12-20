Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora para gran parte del centro y norte de la Argentina. ¿Mejorará el tiempo antes de Navidad? Por + Seguir en







Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. Télam

Tras una semana con altas temperaturas y días soleados, el ingreso de un nuevo frente frío traerá inestabilidad en Buenos Aires y otras 10 provincias de Argentina. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormenta y viento durante la jornada del sábado 20 de diciembre.

El SMN informó que las provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas son Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Jujuy y Salta.

Embed Esta región será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Eso no es todo, sino que para las provincias de San Juan, Mendoza, y Neuquén rige una alerta amarilla por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

A qué hora llueve en CABA El SMN compartió el pronóstico extendido para el fin de semana previo a Navidad y adelantó que este sábado 20 se espera que las lluvias arriben cerca del mediodía, la máxima se mantendrá en 27° y la mínima en 24°. El mal tiempo continuará durante el domingo 21, pero las precipitaciones se concentrarán durante las primeras horas del día, la máxima trepará a los 29° y la mínima a los 23°.

pronóstico CABA 20-12-25