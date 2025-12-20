20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora para gran parte del centro y norte de la Argentina. ¿Mejorará el tiempo antes de Navidad?

Por
Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Télam

Tras una semana con altas temperaturas y días soleados, el ingreso de un nuevo frente frío traerá inestabilidad en Buenos Aires y otras 10 provincias de Argentina. En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormenta y viento durante la jornada del sábado 20 de diciembre.

El centro y sur de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta meteorológica.
Te puede interesar:

Alerta meteorológica amarilla por tormentas en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

El SMN informó que las provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas son Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Jujuy y Salta.

Embed

Esta región será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Eso no es todo, sino que para las provincias de San Juan, Mendoza, y Neuquén rige una alerta amarilla por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

A qué hora llueve en CABA

El SMN compartió el pronóstico extendido para el fin de semana previo a Navidad y adelantó que este sábado 20 se espera que las lluvias arriben cerca del mediodía, la máxima se mantendrá en 27° y la mínima en 24°. El mal tiempo continuará durante el domingo 21, pero las precipitaciones se concentrarán durante las primeras horas del día, la máxima trepará a los 29° y la mínima a los 23°.

pronóstico CABA 20-12-25
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El avance de un frente frío generará lluvias y tormentas. 

Inminente arribo de un nuevo frente frío que traerá lluvias y tormentas en Buenos Aires

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 

Alerta meteorológica por temperaturas extremas y viento en Buenos Aires: cuáles son las localidades afectadas

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias

Bolivia sufre inundaciones.

Trágicas inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.

Alerta por tormentas en siete provincias: cuándo llegan las lluvias

Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción argentina increíble, se trata de El hombre de tu vida, la novela nacional que ya está disponible en este sitio web y captó la atención de muchos televidentes.
play

El hombre de tu vida llegó a Netflix y escala como lo más visto para el fin de año: cuál es la trama

Karol G lució un look renovado en Hawái y generó repercusión internacional.

La impresionante transformación de Karol G para recibir el 2026: mirá su nuevo look

El chef, de 56 años, se encuentra en estado crítico.

Alerta por la salud de Christian Petersen: qué se sabe sobre su evolución

Las Series de Netflix que combinan misterio y acción
play

Cuál es la miniserie española que escala entre lo más visto de Netflix y sorprende con su misterio

Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, volvió a marcar tendencia con una elección vinculada a las fragancias internacionales.

Este es el perfume favorito de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez: cuánto sale

La información se fue conociendo de manera gradual y sumó detalles que alimentaron el interés del público.

¿Nuevo amor que llega desde Francia? Quién sería la nueva pareja de Zaira Nara

últimas noticias

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó una conferencia de prensa.

La Casa Blanca evitó afirmar si busca sacar a Maduro del poder de Venezuela

Hace 25 minutos
Se espera que la inestabilidad se mantenga durante el fin de semana. 

Cómo estará el clima en Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y granizo

Hace 36 minutos
Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 40 minutos
Un clásico del turismo en Argentina, entre sierras y paisajes únicos.

Turismo en Argentina: el destino con sierras bajas que ofrece tranquilidad para el verano 2026

Hace 47 minutos
La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

Hace 54 minutos