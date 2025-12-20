IR A
Mauro Icardi pagó cuatro cuotas alimentarias para poder salir del país: qué le reclama Wanda Nara

El futbolista tomó una medida urgente para pasar las Fiestas con sus hijas en Argentina y asegurarse de que podrá regresar a Turquía antes de fin de año. Sin embargo, continúa inscripto como deudor alimentario.

Las menores pasarán la Nochebuena y Navidad con el futbolista.



Redes sociales

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas sumó un nuevo capítulo. El jugador del Galatasaray tomó medidas urgentes antes de su inminente llegada a la Argentina: pagó cuatro cuotas de su deuda de obligación alimentaria.

El delantero viajará al país para reencontrarse con Francesca e Isabella para las celebraciones de Nochebuena y Navidad, tal como determinó la Justicia. Por consejo de sus abogados, Icardi se adelantó a posibles restricciones migratorias.

El pago parcial, que incluyó 4 de las 15 cuotas que debe, es necesario para poder llegar sin complicaciones el lunes a las 11, según se supone, acompañado de Eugenia "China" Suárez.

A pesar de esta novedad, no fue suficiente para mejorar su status y el juez Adrián Jorge Hagopian no ordenó sacarlo del listado del Registro de Deudores Alimentarios.

Cómo fue el pedido de rebaja de Mauro Icardi

A pesar de la deuda acumulada, Icardi pidió a la Justicia una drástica baja de la cuota, que en principio era del 5% de su sueldo. Después se acordó un 3% (equivalente a 30.000 dólares), y ahora el futbolista pretende pagar solo el 1% de lo que gana en el club turco.

Como contraofensiva, la conductora de Telefe tiene la intención de contratar un equipo de abogados italianos con un objetivo claro: embargarle el sueldo directamente en Europa si no cancela la totalidad de la deuda pendiente con sus hijas.





