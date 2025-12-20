IR A
Este es el perfume favorito de Marixa Balli: cuánto sale

La bailarina adoptó una fragancia de Blue Rose como distintivo personal tras recibirla como obsequio y convertirla en parte de su presencia mediática.

Fragancia nacional que replica esencias de lujo.

@marixaballi
  • Marixa Balli incorporó una fragancia de Blue Rose a su rutina diaria tras recibirla como obsequio y desde entonces la transformó en su sello personal.
  • Se trata de un perfume inspirado en esencias de gama internacional, elaborado en Argentina y pensado para ofrecer una alternativa más accesible.
  • La popularidad de la artista y su presencia en televisión reactivaron el interés por este producto, cuyo aroma se volvió parte de su identidad pública.
  • Aunque su valor puede variar según el canal de venta, actualmente se ofrece por unos $45.000 en Mercado Libre para el frasco de 50 ml, mientras otras opciones requieren consulta directa por WhatsApp.

La elección del perfume de Blue Rose se integró con rapidez a la imagen pública de Marixa Balli, quien destacó este aroma como parte fundamental de su presencia mediática. La fragancia llegó a sus manos como un regalo y terminó consolidándose como uno de los elementos más característicos de su estilo personal, especialmente en encuentros laborales y apariciones televisivas. El gesto se transformó en una anécdota que reveló cómo un detalle cotidiano puede adquirir relevancia dentro de la construcción de una figura artística.

Diego Lerner ingresó a Disney en 1990 y fue clave para la expansión de la compañía en la región.
La cantante, conocida por haber debutado en el Bailando 2023, recuperó notoriedad en los medios al sumarse como panelista en LAM. Su regreso a la pantalla permitió que surgieran nuevos intereses alrededor de su rutina, entre ellos la fragancia que utiliza con frecuencia. La forma en la que compartió el regalo en redes mostró un costado espontáneo y alegre, reforzando su vínculo con sus seguidores y revalorizando gestos simples dentro de la vida pública.

El perfume, según relató en su negocio de Flores, llegó acompañado de elogios y se convirtió rápidamente en uno de sus preferidos. El episodio, que incluyó risas y un pequeño blooper durante la grabación del video, dejó ver cómo un obsequio inesperado puede instalarse como parte de su identidad.

Marixa Balli perfume 3
Blue Rose se convirtió en el sello aromático de Marixa Balli tras recibir el perfume como obsequio en su comercio de Flores.

Cuál es el perfume favorito de Marixa Balli

La fragancia pertenece a Blue Rose, una firma argentina que se especializa en desarrollar aromas inspirados en marcas reconocidas de perfumería internacional. Su propuesta consiste en recrear esencias con un costo menor, manteniendo una elaboración que asegure perdurabilidad, similitud olfativa y un estándar de calidad competitivo. La cantante manifestó su sorpresa al recibir el frasco, destacando su intensidad y el impacto que tuvo desde el primer uso, lo que terminó consolidándolo como una compañía constante.

La empresa afirma contar con alrededor de 100 versiones para diferentes gustos, en líneas tanto masculinas como femeninas, lo que amplía la accesibilidad para quienes buscan alternativas al mercado tradicional. El público, atraído por estas opciones, valora la posibilidad de sumar un aroma sofisticado con un presupuesto más moderado en comparación con los productos importados.

Cuánto sale el perfume favorito de Marixa Balli

En la actualidad, el frasco de 50 ml puede encontrarse en plataformas como MercadoLibre a un valor cercano a los $45.000, ofrecido por el vendedor Jorge Figueroa Joyas. Sin embargo, la marca conserva su sistema de consulta directa vía WhatsApp para concretar la compra y conocer precios actualizados, una modalidad habitual en el rubro debido a la fluctuación de valores.

Marixa Balli perfume 2
El frasco de 50 ml puede encontrarse en plataformas por alrededor de $45.000, una opción accesible frente a marcas importadas.

Esta dinámica comercial, orientada a mantener precios competitivos en productos que evocan fragancias importadas, se suma al atractivo principal: la posibilidad de obtener un aroma similar al de firmas prestigiosas con un costo más accesible. Para Marixa Balli, esa combinación parece haber sido determinante para adoptar el perfume como elección cotidiana.

