19 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 20 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Soñar en grande, animarse a imaginar nuevos horizontes y recuperar la fe (Luna Nueva en Sagitario), pero sin perder de vista la realidad. El ingreso de la Luna y el Sol en Capricornio pide bajar esas ideas a tierra, 
Te puede interesar:

Astrología: energías del fin de semana para todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Con el dinero, tiene que ser un poco más arriesgado. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La vida de pareja se presenta confusa. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Póngase en manos de un masajista.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 19 de diciembre

La Luna en Sagitario llega como un abrazo que afloja tensiones.

La Luna en Sagitario de hoy acomoda todo: los signos que por fin respiran aliviados

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 18 de diciembre

Es un momento clave para cerrar ciclos antes de avanzar con mayor libertad emocional.

La Luna en los últimos grados de Escorpio transforma a ciertos signos antes de la Luna Nueva en Sagitario

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de diciembre

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre

Rating Cero

El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

El Trece se despide de una de sus periodistas estrellas. 

Bomba en El Trece: una de sus principales figuras renunció al canal y pasa a trabajar para la competencia

Ahora, llegó a la gran N roja, Pacto de fuga, la película que se lanzó en esta plataforma más vista. Es un thriller chileno de 2020 que fue furor en su momento en los cines.
play

Pacto de fuga, la película chilena que llegó a Netflix y está entre lo más visto: cuál es la trama

Fuentes indican que el formato de los teasers busca impulsar la taquilla de Avatar: Fire & Ash. Este movimiento estratégico de Disney tiene la ambición de que la nueva entrega de la franquicia Avatar se convierta en la película más recaudadora del año.

Cuándo y de qué extraña forma se lanzarán los trailers de Marvel para Avengers Doomsday

El chef se encuentra en terapia intensiva. 

Se conoció el motivo por el que se mantuvo en secreto la internación de Christian Petersen durante una semana

últimas noticias

La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.

Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales

Hace 6 minutos
El dúo tenía proyectado presentar en los próximos días su nuevo disco Top of the hills.

Ca7riel y Paco Amoroso cancelaron su gira mundial y la presentación de un nuevo disco

Hace 33 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Hace 35 minutos
Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro sabe mejor que nadie lo que busca con esta campaña militar norteamericana.

Donald Trump advirtió que "no descarta" iniciar una guerra contra Venezuela

Hace 45 minutos
Marilú Marini, Daniel Hendler y Carla Peterson son los protagonistas de una película de las más vistas en Netflix. 

Una película argentina se ubicó rápidamente entre las más vistas de Netflix: cuál es y de qué trata

Hace 46 minutos