Horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 20 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Astrología: energías del fin de semana para todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

(21 de abril al 21 de mayo)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de la compañía de alguien del pasado. Aunque le guste gastar dinero, debe reprimirse un poco. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Con el dinero, tiene que ser un poco más arriesgado. Le van a pedir su opinión para analizar un trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

La vida de pareja se presenta confusa. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Le encargarán un informe profesional que hará muy bien. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Su relación de pareja está necesitando una terapia. Mal momento para obtener beneficios. Es un buen día para buscar ofertas de trabajo. Esa molestia ocular puede ser por falta de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Valorará la compañía de sus amigos. Déjese aconsejar por expertos en economía. Los astros le ayudan a sacar todo el trabajo atrasado. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Póngase en manos de un masajista.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.