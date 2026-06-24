24 de junio de 2026 Inicio
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¿El día más frío del año? Rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y mínimas de -10 grados

Una masa de aire polar llegó a la Argentina para quedarse durante los últimos días de junio. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por vientos y mínimas bajo cero en algunas localidades de Buenos Aires.

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La mínima en CABA es de 4 grados. 

La mínima en CABA es de 4 grados. 

El 9 de julio de 2007 nevó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

El SMN informó que la provincia de Neuquén y la zona cordillerana de Río Negro están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en la región de Neuquén. El día jueves, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en las zonas costeras de Santa Cruz.

Mientras que las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

En La Quiaca, provincia de Jujuy, la mínima es de -10º, mientras que en El Calafate, Santa Cruz, es de -4º. Desde Meteored informaron que "no hay señales de recuperación térmica significativa antes del fin de semana, y los pronósticos de mediano plazo anticipan que el frío se extenderá más allá del próximo fin de semana".

Qué chances hay de que vuelva a nevar como el 9 de julio de 2007

Con un termómetro que roza los 2° de mínima y tardes que apenas alcanzan los 11° de máxima, la pregunta del millón volvió a instalarse en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires: ¿puede repetirse la histórica nevada del 2007?

Sin embargo, las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas. Para que ocurra este fenómeno, no solo se necesita frío extremo en la superficie, sino una combinación exacta de aire muy frío en todas las capas de la atmósfera (desde la altura hasta el suelo), niveles altos de humedad y precipitaciones.

Por el momento, el pronóstico para el AMBA contempla cielo mayormente nublado pero sin el ingreso de la humedad inestable necesaria para generar copos, por lo que la combinación se limitará a darnos jornadas de persistente "frío de locos" y heladas matinales, pero sin nieve a la vista.

Ranking de temperaturas extremas: cuál es la localidad más fría

Coronel Suarez Buenos Aires -1.4ºC
Pilar Observatorio Córdoba -1.4ºC
San Juan San Juan -1.5ºC
Río Gallegos Santa Cruz -1.8ºC
General Pico La Pampa -1.9ºC
Villa Reynolds San Luis -2ºC
Córdoba Córdoba -2.6ºC
Venado Tuerto Santa Fe -3.3ºC
El Calafate Santa Cruz -4ºC
La Quiaca Jujuy -10ºC
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