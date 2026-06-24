¿El día más frío del año? Rige una alerta amarilla por temperaturas extremas y mínimas de -10 grados Una masa de aire polar llegó a la Argentina para quedarse durante los últimos días de junio. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por vientos y mínimas bajo cero en algunas localidades de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









La mínima en CABA es de 4 grados.

Un ciclón extratropical sobre el Atlántico impulsa aire frío a gran parte de Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas y viento para varias localidades de Argentina. En algunas localidades de Buenos Aires las mínimas se mantendrán bajo cero como en el caso de Coronel Pringles, Monte Hermoso, entre otros.

El SMN informó que la provincia de Neuquén y la zona cordillerana de Río Negro están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en la región de Neuquén. El día jueves, se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h en las zonas costeras de Santa Cruz.

23JUN| Estas son las ciudades más frías de Argentina.



En el centro del país se destaca también la sensación térmica muy baja pic.twitter.com/OQbIjVDy72 — Cindy (@cindymfernandez) June 23, 2026 Mientras que las provincias de Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

En La Quiaca, provincia de Jujuy, la mínima es de -10º, mientras que en El Calafate, Santa Cruz, es de -4º. Desde Meteored informaron que "no hay señales de recuperación térmica significativa antes del fin de semana, y los pronósticos de mediano plazo anticipan que el frío se extenderá más allá del próximo fin de semana".

Qué chances hay de que vuelva a nevar como el 9 de julio de 2007 Con un termómetro que roza los 2° de mínima y tardes que apenas alcanzan los 11° de máxima, la pregunta del millón volvió a instalarse en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires: ¿puede repetirse la histórica nevada del 2007?

Sin embargo, las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas. Para que ocurra este fenómeno, no solo se necesita frío extremo en la superficie, sino una combinación exacta de aire muy frío en todas las capas de la atmósfera (desde la altura hasta el suelo), niveles altos de humedad y precipitaciones. Chubut 24/06/2026 07:20 hs

Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional



Ruta N° 26 tramo Comodoro Rivadavia - Sarmiento: calzada resbaladiza, con nieve y escarcha entre El Trébol y Cerro Dragón. Banquinas inestables, con barro y nieve en sectores. Viento.… pic.twitter.com/VCT6WPLQuT — Cholila Online (@CholilaOnlive) June 24, 2026 Por el momento, el pronóstico para el AMBA contempla cielo mayormente nublado pero sin el ingreso de la humedad inestable necesaria para generar copos, por lo que la combinación se limitará a darnos jornadas de persistente "frío de locos" y heladas matinales, pero sin nieve a la vista. Ranking de temperaturas extremas: cuál es la localidad más fría Coronel Suarez Buenos Aires -1.4ºC Pilar Observatorio Córdoba -1.4ºC San Juan San Juan -1.5ºC Río Gallegos Santa Cruz -1.8ºC General Pico La Pampa -1.9ºC Villa Reynolds San Luis -2ºC Córdoba Córdoba -2.6ºC Venado Tuerto Santa Fe -3.3ºC El Calafate Santa Cruz -4ºC La Quiaca Jujuy -10ºC