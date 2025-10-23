El crudo relato de un jubilado agredido por la Policía en el Congreso: "Volé como un misil"

Ramón Cabreras fue atacado por cuatro agentes de la Policía Federal, quienes lo agarraron por la espalda y lo empujaron de forma violenta contra la vereda. Terminó con un brazo fracturado.

En una nueva marcha de jubilados al Congreso , los manifestantes fueron nuevamente agredidos y uno de ellos terminó con una fractura en un brazo , luego de haber sido atacado por cuatro integrantes de la Policía Federal.

En el marco de la tradicional movilización que se realiza cada miércoles para reclamar un aumento de haberes y del bono mensual, se desplegó un amplio operativo que contó con 800 efectivos de las fuerzas federales y la policía porteña entre 300 y 500 manifestantes, según detallaron desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En medio de la misma, un grupo de jubilados que se manifestaban de manera pacífica sobre la vereda y otros caminando en la calle fueron atacados por los policías, y entre ellos, el más perjudicado fue Ramón Contreras , a quien agarraron por la espalda y lo empujaron de forma violenta contra la vereda.

“ Me golpearon de una de una manera brutal, no tenía necesidad de golpearme así la policía. Nosotros habíamos dado la vuelta al Congreso por la vereda y algunos nos bajamos a la calle, pero no entorpecíamos el tránsito, porque íbamos casi pegados a los autos que estaban estacionados”, comenzó relatando en La Mañana por C5N.

En esa línea, señaló que de repente los empezaron a empujar, mientras solicitaba que dejaran de hacerlo: “Me empezaron a empujar. No tenían necesidad de empujarme con esa brutalidad para que me cayera. Me empujaron muy mal y volé como un misil , prácticamente en manera vertical con la cabeza para delante y caí sobre mi brazo izquierdo y bueno, y me fracturé el brazo”.

jubilado

Contreras fue atendido en el Hospital Ramos Mejía, pero ahora deberá ser sometido a una intervención quirúrgica. “Es algo muy penoso ver después las imágenes porque yo lo veo y me da cosa porque yo no fui con la intención de volver lesionado y volví lesionado y ahora estoy sufriendo y padeciendo las consecuencias. Recién mañana tengo que ir al hospital Evita de Lanús y ahí me irán a ver los traumatólogos e irán a resolver si me pueden operar porque es para una operación”.

“Tengo problemas cardiológicos. También hay que ver si van a autorizar mi operación. O sea, que, si no autorizan mi operación, hay que ver cuál es el plan B que van a tener los cirujanos”, agregó.

El duro momento de los jubilados en el presente económico del país

Ramón Contreras, de 75 años, vive en Avellaneda y todas las semanas va a la plaza con una whipala (la bandera de los pueblos originarios) en los hombros. En diálogo con C5N, aseguró que la situación es “muy dura porque cuando uno va a luchar por una causa noble, lo que menos se imagina es volver herido, porque uno trata de peticionar haciendo eco que estamos amparados por la Constitución Nacional”.

“Cobro la mínima, $340.000 más o menos. Ese es el sueldo que tenemos los que cobramos la mínima, que un poco eso es el reclamo de nosotros”, indicó y remarcó que su reclamo va en línea en relamo para “nos aumenten en un salario digno a nivel de lo que vale la canasta básica de alimento, porque si no hay un montón de cosas que nosotros no podemos prácticamente consumir porque muy poquito el salario que nos dan con el bono”.