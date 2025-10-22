22 de octubre de 2025 Inicio
Marcha de jubilados al Congreso: la Policía desplegó un megaoperativo y empujó a manifestantes

Las fuerzas de seguridad colocaron vallas y se enfrentaron con un grupo de manifestantes. "Tienen que ir a buscar a los narcos y no a nosotros", enfatizó un hombre.

Por

La Policía cortó el tránsito en la marcha de jubilados.

Un grupo de policías desplegó un amplio operativo y empujó a unos jubilados que marchaban al Congreso, en el marco de la tradicional movilización que se realiza los miércoles en reclamo de un aumento de los haberes y del bono mensual. Además, interrumpieron la circulación de vehículos.

El periodista Claudio Cardoso marcó en el móvil de De Una, por C5N, el accionar policial sobre los manifestantes, que se encontraban alrededor del Congreso: "Hubo empujones de la Policía para con los jubilados en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Los jubilados dieron la vuelta al Congreso como suelen hacer, de manera pacífica. Cuando uno de ellos quería cruzar la calle, automáticamente lo sacaron a los empujones y trataron de llevarlo a la vereda".

En tal sentido, advirtió sobre la rapidez de las fuerzas de seguridad para instalar un vallado. "Se apuraron para poner las vallas. Trabajaron con mucha prisa para cortar el tránsito y esto enardeció a una marcha que estaba muy pacífica", expresó.

En tanto, el hombre agredido por los agentes dialogó con Cardoso y expuso la compleja situación con los medicamentos: "No pueden subir a la vereda. Me empujan. Yo soy libre y puedo ir por donde me plazca. Soy jubilado y discapacitado. Traigo un remedio que lo dejé de tomar 30 días para dárselo a otro jubilado y discapacitado. Nosotros, los jubilados, entregamos los medicamentos y no el Gobierno".

Por su parte, otro manifestante también cuestionó el operativo. "Tienen que ir a buscar a los narcos y no a nosotros. Nos tiran la valla encima. Es un desastre", aseveró.

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

