Marcha de jubilados al Congreso: la Policía desplegó un megaoperativo y empujó a manifestantes Las fuerzas de seguridad colocaron vallas y se enfrentaron con un grupo de manifestantes. "Tienen que ir a buscar a los narcos y no a nosotros", enfatizó un hombre.







La Policía cortó el tránsito en la marcha de jubilados.

Un grupo de policías desplegó un amplio operativo y empujó a unos jubilados que marchaban al Congreso, en el marco de la tradicional movilización que se realiza los miércoles en reclamo de un aumento de los haberes y del bono mensual. Además, interrumpieron la circulación de vehículos.

El periodista Claudio Cardoso marcó en el móvil de De Una, por C5N, el accionar policial sobre los manifestantes, que se encontraban alrededor del Congreso: "Hubo empujones de la Policía para con los jubilados en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Los jubilados dieron la vuelta al Congreso como suelen hacer, de manera pacífica. Cuando uno de ellos quería cruzar la calle, automáticamente lo sacaron a los empujones y trataron de llevarlo a la vereda".

En tal sentido, advirtió sobre la rapidez de las fuerzas de seguridad para instalar un vallado. "Se apuraron para poner las vallas. Trabajaron con mucha prisa para cortar el tránsito y esto enardeció a una marcha que estaba muy pacífica", expresó.

En tanto, el hombre agredido por los agentes dialogó con Cardoso y expuso la compleja situación con los medicamentos: "No pueden subir a la vereda. Me empujan. Yo soy libre y puedo ir por donde me plazca. Soy jubilado y discapacitado. Traigo un remedio que lo dejé de tomar 30 días para dárselo a otro jubilado y discapacitado. Nosotros, los jubilados, entregamos los medicamentos y no el Gobierno".