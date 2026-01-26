Muro atmosférico: el responsable del calor extremo en la mayor parte del país Se trata de un bloqueo que impide la llegada de aire fresco a Argentina y, a la vez, retiene la calidez. Cuándo se rompe. Por + Seguir en







El muro atmosférico retiene el calor en Argentina. Meteored Además de retener el calor, el muro atmosférico impide el ingreso de frentes fríos.

Un muro atmosférico bloquea el ingreso de un frente frío al país y retiene el calor en el centro y el noreste de Argentina y el norte de la Patagonia. Debido a las temperaturas extremas, el Servicio Meteorológica Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarillo, dependiendo de la provincia.

El bloqueo se mantendrá al menos hasta mediados de la semana. El SMN pronosticó un 40% de probabilidades de lluvia para este martes por la tarde, pero el agua no hará que descienda la temperatura ya que las máximas continuarán en 31° o 32°, por lo menos hasta el domingo.

26 ENE IEl calor no da respiro en gran del país. Mira las Tmín de esta mañana:

Buenos Aires 26.2

Aeroparque 24.9

Rivadavia 24.8

Sgo del Estero 24.4

Catamarca 24.4

Corrientes 24.1

Las Lomitas 24

Orán 23.9

Morón 23.5 pic.twitter.com/AnGiGYiSAP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 26, 2026 Cómo se produce un muro atmosférico Un muro atmosférico se produce cuando un sistema de alta presión, un anticiclón, permanece casi inmóvil varios días y detiene la circulación normal del aire. Según los especialistas, el fenómeno genera viento norte constante durante varios días, que trae aire cálido y no permite el ingreso de frentes fríos.

La circulación bloqueada frena al aire frío de la Patagonia, mantiene las altas temperaturas y prolonga el calor.

Continúan las altas temp. en el NEA, franja central y norte de Patagonia



Rigen alertas de nivel naranja y amarillo para 9 provincias argentinas



Es importante que ante estos eventos de temp extremas sigas estas recomendaciones para cuidar tu salud y evitar golpes de calor pic.twitter.com/b3LLBKwFP6 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 26, 2026 La meteoróloga Cindy Fernández adelantó a Infobae que a partir de este martes, el bloqueo atmosférico será apenas perceptible en el este del país, favoreciendo mayor nubosidad e inestabilidad.

El cambio principal se dará cuando el viento deje de soplar desde el norte y pase a hacerlo desde el este. En ese momento bajarán paulatinamente las temperaturas y comenzará una etapa más templada.