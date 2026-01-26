26 de enero de 2026 Inicio
Muro atmosférico: el responsable del calor extremo en la mayor parte del país

Se trata de un bloqueo que impide la llegada de aire fresco a Argentina y, a la vez, retiene la calidez. Cuándo se rompe.

El muro atmosférico retiene el calor en Argentina.

El muro atmosférico retiene el calor en Argentina.

Además de retener el calor, el muro atmosférico impide el ingreso de frentes fríos.

Un muro atmosférico bloquea el ingreso de un frente frío al país y retiene el calor en el centro y el noreste de Argentina y el norte de la Patagonia. Debido a las temperaturas extremas, el Servicio Meteorológica Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarillo, dependiendo de la provincia.

Nevada histórica en EEUU: 11 muertos, rutas cortadas, miles de personas sin luz y negocios cerrados

El bloqueo se mantendrá al menos hasta mediados de la semana. El SMN pronosticó un 40% de probabilidades de lluvia para este martes por la tarde, pero el agua no hará que descienda la temperatura ya que las máximas continuarán en 31° o 32°, por lo menos hasta el domingo.

Cómo se produce un muro atmosférico

Un muro atmosférico se produce cuando un sistema de alta presión, un anticiclón, permanece casi inmóvil varios días y detiene la circulación normal del aire. Según los especialistas, el fenómeno genera viento norte constante durante varios días, que trae aire cálido y no permite el ingreso de frentes fríos.

La circulación bloqueada frena al aire frío de la Patagonia, mantiene las altas temperaturas y prolonga el calor.

La meteoróloga Cindy Fernández adelantó a Infobae que a partir de este martes, el bloqueo atmosférico será apenas perceptible en el este del país, favoreciendo mayor nubosidad e inestabilidad.

El cambio principal se dará cuando el viento deje de soplar desde el norte y pase a hacerlo desde el este. En ese momento bajarán paulatinamente las temperaturas y comenzará una etapa más templada.

