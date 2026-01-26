Un muro atmosférico bloquea el ingreso de un frente frío al país y retiene el calor en el centro y el noreste de Argentina y el norte de la Patagonia. Debido a las temperaturas extremas, el Servicio Meteorológica Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarillo, dependiendo de la provincia.
El bloqueo se mantendrá al menos hasta mediados de la semana. El SMN pronosticó un 40% de probabilidades de lluvia para este martes por la tarde, pero el agua no hará que descienda la temperatura ya que las máximas continuarán en 31° o 32°, por lo menos hasta el domingo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2015784773717811243?s=20&partner=&hide_thread=false
Cómo se produce un muro atmosférico
Un muro atmosférico se produce cuando un sistema de alta presión, un anticiclón, permanece casi inmóvil varios días y detiene la circulación normal del aire. Según los especialistas, el fenómeno genera viento norte constante durante varios días, que trae aire cálido y no permite el ingreso de frentes fríos.
La circulación bloqueada frena al aire frío de la Patagonia, mantiene las altas temperaturas y prolonga el calor.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2015772864801091694?s=20&partner=&hide_thread=false
La meteoróloga Cindy Fernández adelantó a Infobae que a partir de este martes, el bloqueo atmosférico será apenas perceptible en el este del país, favoreciendo mayor nubosidad e inestabilidad.
El cambio principal se dará cuando el viento deje de soplar desde el norte y pase a hacerlo desde el este. En ese momento bajarán paulatinamente las temperaturas y comenzará una etapa más templada.