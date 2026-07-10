10 de julio de 2026 Inicio
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Aterrizaje de emergencia: una ventanilla de Ryanair se rompió en pleno vuelo

La aeronave viajaba de Grecia hacia Alemania y aterrizó de emergencia después de romperse una parte del motor que impactó con el cristal donde iba un pasajero.

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El desprendimiento de la ventanilla obligó a los pilotos a solicitar el retorno al punto de partida.

El desprendimiento de la ventanilla obligó a los pilotos a solicitar el retorno al punto de partida.

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Un vuelo de la empresa Ryanair vivió un momento de terror en pleno vuelo cuando un fragmento del motor se rompió y dio de lleno en la ventanilla de uno de los pasajeros. Según los medios locales, el vuelo FR1879 de Ryanair, un Boeing 737-8AS, regresó con seguridad a Grecia este viernes después de que parte de un motor dañado se desprendiera y golpeara una ventana de la cabina.

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Un hombre de 61 años, originario de Serbia, fue llevado a un centro de Salud Pública de y se someterá a una tomografía computarizada para ver si tiene fracturas. El siniestro sucedió en un viaje comercial desde Grecia hacia Alemania: el avión, que había despegado desde Tesalónica con destino a Memmingen y pocos minutos después de despegar, fue obligado a una maniobra de regreso urgente al aeropuerto de origen.

Las primeras pericias indican que se trató de una falla grave: una parte de la aeronave se habría desprendido en pleno vuelo, impactando de lleno contra uno de los cristales de la zona de pasajeros y lo destruyó por completo.

El estallido de la ventanilla desató el pánico en la cabina. La brusca diferencia de presión tras el impacto generó una despresurización que empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior del avión, según el medio europe Euro News.

Enseguida se activó el sistema de emergencia, y se desplegaron las mascarillas de oxígeno, y a pesar de los gritos y el miedo generalizado, la tripulación logró mantener la calma necesaria para aplicar los protocolos ante este tipo de accidentes.

Aterrizaje de emergencia y fallas de mantenimiento

El vuelo de Ryanai, que viajaba desde Grecia hacia Alemania, aterrizó de emergencia después de que un fragmento del motor impactara contra el cristal. Al parecer sufrió una despresurización tras romperse una ventanilla y casi succiona a un pasajero hacia el exterior.

El dramático siniestro sucedió minutos después de despegar y obligó a los tripulantes a volver al punto de partido. Si bien se investigan los motivos de la falla estructural de la aeronave, que podría haber sido un desastre fatal, se puso especial énfasis en los controles de revisión y el mantenimiento técnico de las aerolíneas.

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