11 de julio de 2026 Inicio
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Doble tragedia en una familia santiagueña: murió en un vuelco y su prima falleció al enterarse de la noticia

El fatal accidente ocurrió en la Ruta 11, en la provincia de Chaco, cuando la víctima trasladaba a un grupo de trabajadores. Horas después, una mujer de 53 años sufrió una descompensación fatal tras recibir la noticia de la muerte de su familiar.

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Así quedó la Toyota Hilux que transportaba a la víctima y otros dos trabajadores.

Así quedó la Toyota Hilux que transportaba a la víctima y otros dos trabajadores.

Un hombre de 48 años murió en un accidente fatal de tránsito, en la provincia de Chaco y, horas más tarde, falleció su prima, una mujer de 53, tras sufrir una descompensación al enterarse de la noticia, en la localidad de La Nena, en el departamento General Taboada, Santiago del Estero en una doble tragedia que enlutó a la familia en menos de 24 horas.

El accidente en la AU 7 dejó tres víctimas fatales y un herido en estado grave.
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El primer episodio tuvo lugar durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 956, en jurisdicción de Basail, Chaco. Allí, una camioneta Toyota Hilux que transportaba a tres trabajadores de la empresa TDM Ingeniería perdió el control y volcó mientras regresaban desde Corrientes hacia Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Como consecuencia del violento impacto, Julio Alberto Castaño, de 48 años, salió despedido del vehículo y murió en el lugar.

Julio Alberto Castaño, de 48 años y su prima, Verónica Ester Coria, de 53, fallecieron en menos de 24 horas.

Julio Alberto Castaño, de 48 años y su prima, Verónica Ester Coria, de 53, fallecieron en menos de 24 horas.

La noticia del fallecimiento se viralizó rápidamente y generó una profunda consternación entre sus allegados. Al recibir la confirmación de lo sucedido, su prima, Verónica Ester Coria, de 53 años y domiciliada en Santiago del Estero, sufrió un shock emocional que derivó en una descompensación. Según informó el diario local El Liberal, la mujer fue recostada sobre una cama para intentar asistirla y que descansara; sin embargo, poco después su esposo advirtió que no reaccionaba y, a pesar de los intentos por reanimarla, ya había fallecido.

Castaño residía desde hacía cuatro años en Reconquista, Santa Fe, adonde se había radicado junto a su esposa Mariana y su hija. “Estamos todos muy conmocionados. Es una situación muy triste para todo el pueblo. Son familias muy conocidas y muy queridas, por eso el dolor es de todos”, expresó el comisionado municipal de La Nena, Andrés Becker, en diálogo con El Liberal. La víctima era recordada como un hombre de profunda fe, muy trabajador y comprometido con su familia y con la Iglesia Asamblea de Dios.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron el vuelco de la camioneta. En cuanto a los otros dos ocupantes del vehículo, se informó que resultaron heridos y fueron trasladados para recibir la atención médica correspondiente tras el siniestro vial.

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