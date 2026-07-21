Acoso, agresiones y despidos: la violencia de la campaña anti-Argentina desbordó las redes sociales

Lo que sucede en el mundo digital rara vez queda allí cuando se apagan los celulares y la deshumanización de la población argentina no es la excepción. ¿Qué sucedió con los argentinos en el exterior luego del triunfo de España?

Las imágenes se repiten video tras video tras video: una persona con una camiseta argentina siendo agredida o acosada solo por existir de esa manera en la vía pública. A la violencia física registrada por celulares principalmente en España también se suman las anécdotas de pérdidas de clientes por el simple hecho de ser argentina .

"No tenés una idea de la cantidad de proyectos que se cayeron, algunos no dijeron motivos, otros directamente me dijeron 'no puedo apoyar a un país racista' ", detalló en un comentario de TikTok la escritora Débora Perugorría. Su testimonio fue compartido en X y otro usuario afirmó encontrarse en la misma situación.

La cuenta @alzamparo lamentó: "Yo laburo en edición y me bloquearon 6 clientes para los cuales trabajé varias veces porque 'no quieren darle trabajo a una persona sionista' . Jamás en la vida hablé a favor del estado genocida de Israel".

Para los que creían -como yo en un principio- que la campaña de odio se quedaba en redes... entré 10 minutos a Tik tok y ya voy viendo por lo menos 5 videos de argentinos siendo atacados en el exterior y muchísimos comentarios como este. Es desolador pic.twitter.com/3kt4XCJEEy

En los videos se puede ver a grupos de personas con camisetas de España persiguieron otras con camisetas argentinas insultándolos de noche por la calle, a un conjunto de españoles tirando botellas e insultando a una argentina en un balcón, a un grupo con camisetas de la Roja golpeando y tirando botellas a un colectivo lleno de argentinos y a una española diciéndole "váyase a Argentina" a un argentino en la fila del supermercado.

"¿Te estoy hablando mal yo? ¿Entonces qué me estás diciendo? Llevo 40 años en España", le respondió el hombre y la mujer le pidió que reconozca que los jugadores argentinos fueron "unos marrulleros" (tramposos). "Marrulleros no, es como se juega. ¿Ganaron? Felicidades, ya está, listo. Y ganaron bien, pero ustedes siguen con lo malo" , le señaló el argentino y la mujer le repitió varias veces: "Hay que ser humilde".

Argentinos encerrados en un autobús aguantando insultos y golpes de afición española sin poder regresar a sus casas pic.twitter.com/twv96yZyOI — Paco (@Analepsis1723) July 20, 2026

Chica argentina en su balcón con su bandera es agredida por grupo de españoles que no solo la insultan verbalmente si no que lanzan botellas contra su hogar, además de querer hacer el intento de quitarle la bandera del balcon pic.twitter.com/YrTWZNUbiC — Paco (@Analepsis1723) July 20, 2026

"A tomar por culo te vas tú, payasa", le gritó una española a una joven argentina que caminaba por la calle y otra envuelta en la bandera de España se paró a su lado y le deslizó: "¿Quieres ver cómo te robo el móvil, guapa?". La usuaria de TikTok justsofiarchive detalló que luego de esa amenaza guardó el celular y la española le pegó "dos veces en la espalda".

En la misma red social, el usuario @triofulanas publicó cómo acosó a un argentino por la calle y le gritó: "A llorar, puto Messi, no sirves para nada, puto llorón, te ganó España, joder". "Vete a tu puta casa, llorón, puta Argentina te ganó España", le vociferó al joven con un 10 y el apellido Messi en su espalda.

También se viralizaron las imágenes de un grupo de españoles golpeando en grupo a un joven con una camiseta albiceleste en el piso del andén del subte de Madrid. El medio Crónica Global, con sede en Barcelona, publicó el video tanto en Instagram como en TikTok, pero luego lo borró.

Grupo de aficionados con la camiseta de España golpean a alguien con la camiseta de Argentina, en el vídeo lo presentan como pelea de aficionados cuando son muchos contra uno pic.twitter.com/ZQZSbJCchr — Paco (@Analepsis1723) July 20, 2026

En un congreso que se desarrolla esta semana en Europa, una de las asistentes también fue acosada por argentina. "Todo el mundo se burla de Argentina, literalmente de 200 personas uno solo de Venezuela tuvo buena onda y simpatizó con Argentina. El resto horribles todos, en especial los latinos", lamentó en Instagram en diálogo con la periodista Naitria.

"Los que más me están molestando son otros latinos, de todo Latinoamérica, me tienen harta", detalló la mujer y aseguró que "45 personas, en una a una" se acercaron a decirle en la cara "yo hinché por el equipo contrario, realmente quería que pierdan".

La conversación que publicó la periodista Naitria en Instagram. Instagram

Por otro lado, también hubo famosos que cayeron en la propaganda contra Argentina y publicaron o interactuaron con posteos en esta misma línea. Una de ellas fue Rosalía, que en 11 días tiene cuatro Movistar Arena en el país. La cantante trató a los argentinos de "perlas" (sinvergüenza, vago, caradura, problemático o delincuente) al repostear un video de Mía Khalifa en TikTok.

Este gesto provocó el enojo de usuarios argentinos en esa red social y algunos de sus fans comenzaron a explicar a otros en redes sociales cómo pedir el reembolso de su entrada.

Cómo empezó la campaña anti-Argentina y cómo funciona

La consultora en Comunicación Digital especializada en la creación de comunidades online, Marisol De Ambrosio, analizó la campaña anti-Argentina antes de la final contra España y advirtió cómo "empezó a mezclarse lo futbolístico con lo cultural" a raíz de una "campaña de desprestigio internacional" que comenzó con la acusación de racismo y concluyó con la de corrupción. El objetivo: la deshumanización y el aislamiento.

Luego de la victoria de España, De Ambrosio explicó que "el sentido y sobre todo el sentimiento circula" y definió: "Nuestra percepción de los hechos, sucesos, personas y cosas que pasan en el mundo está mucho más forjada por sentimientos que por argumentos".

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"Por eso 'dato no mata relato', porque el relato es el contexto del sentimiento y la razón jamás está por arriba de la emoción", afirmó la comunicadora, criticó a quienes en 2026 "todavía" separan virtualidad de mundo físico y señaló: "No es solamente lo que se dice en Twitter, sino la legitimidad que tiene la palabra de líderes sociales, culturales y de opinión".

Para ejemplificar esta afirmación recordó cómo el actor estadounidense Samuel Jackson definió a Argentina como "un país racista, sino el más racista de la historia" para pedirle a la gente negra que no hinche por la Albiceleste en la final porque estaría respaldando su propia discriminación.

Para terminar de entender cómo aplica el análisis de De Ambrosio es necesario tener presente que Estados Unidos fue segregacionista hasta la década de 1960, cuando el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles (1964) , la Ley de Derecho al Voto (1965) y la Ley de Vivienda Justa (1968). Mientras que Argentina nunca segregó a su población negra, pero el dato no mata el relato.