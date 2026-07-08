9 de julio de 2026 Inicio
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Confirmaron el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

La Justicia de San Isidro recibió el informe definitivo del estudio realizado sobre el cuerpo de la periodista y actriz, fallecida luego del impacto entre su vehículo y una formación del Tren de la Costa.

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Ernestina Pais murió el pasado viernes 26 de junio.

Ernestina Pais murió el pasado viernes 26 de junio.

La Justicia confirmó que el examen toxicológico realizado a Ernestina Pais tras su muerte dio negativo. El informe determinó que no había presencia de alcohol ni de sustancias en sangre al momento del accidente ocurrido el pasado 26 de junio en la localidad bonaerense de Martínez.

Diego Ramos y Ernestina Pais.
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La información fue difundida por el periodista Rodrigo Alegre, quien señaló que el resultado llegó a la Fiscalía de San Isidro. El estudio era una de las pericias pendientes para avanzar en la investigación sobre las circunstancias que rodearon el choque.

La información publicada por el periodista Rodrigo Alegre.

La información publicada por el periodista Rodrigo Alegre.

La autopsia preliminar había establecido que la conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra el vehículo que manejaba. Ahora, los investigadores incorporaron el resultado definitivo del análisis toxicológico al expediente.

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, cuando el Honda Civic negro conducido por Pais fue impactado en el lateral del conductor. La periodista y actriz era la única ocupante del auto y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Diego Ramos reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

El actor Diego Ramos, compañero de elenco de Ernestina Pais en la obra El Divorcio del Año, recordó el momento en el que recibió la noticia de la muerte de la artista y contó cómo fue el impacto dentro del equipo que preparaba una nueva función teatral.

En diálogo con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha, Ramos explicó que la información llegó a través de un mensaje que recibió el director José María Muscari por parte de una productora televisiva. Luego intentaron comunicarse con Pais y confirmaron la trágica noticia.

"Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la Policía esperándolo. Después de eso, tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función", relató el actor al recordar ese difícil momento.

Además, Ramos destacó la felicidad que atravesaba Pais durante sus presentaciones teatrales y aseguró que estaba disfrutando una nueva etapa profesional. "Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena", expresó sobre la artista, cuya muerte generó una profunda conmoción en el ambiente del espectáculo y los medios.

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