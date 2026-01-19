El calor en el AMBA se toma un respiro y rige una alerta naranja por tormentas: cuándo llega la lluvia

19 de enero de 2026 Inicio
Luego del alivio térmico que brindaron las precipitaciones en varias partes del país durante el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes con inclemencias climáticas en dos provincias.

La ciudad de Salta tendrá abundantes lluvias.

La ciudad de Salta tendrá abundantes lluvias.

Salta News

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la continuidad de un importante sistema de tormentas para este domingo que afectará a dos provincias, que combinan alerta amarilla y naranja debido a su magnitud.

Tucumán, una de las provincias incluidas en la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Alerta naranja por tormentas en 12 provincias: cuándo llega la lluvia

En Salta y Jujuy, el organismo emitió alerta amarilla en las prepunas de Iruya, Orán y Santa Victoria; zonas montañosas de Humahuaca, Tumbaya y Cafayate; El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Doctor Manuel Belgrano, Tilcara, Capital (Salta), Cerrillos, Guachipas, La Viña, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera; y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Por otro lado, el SMN emitió alerta naranja por tormentas para una porción de Salta, que incluye General José de San Martín y las zonas de yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas tormenta 19 enero 2026
El SMN emitió alerta naranja para una zona del norte de Salta.

El SMN emitió alerta naranja para una zona del norte de Salta.

El calor da un respiro: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada agradable para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 15° y 25° y vientos moderados del este.

La ventosidad se mantendrá en los primeros días de la semana, con temperaturas inferiores a los 30°, situación que cambiará hacia el miércoles, cuando los vientos del norte traigan nuevamente al calor.

smn servicio meteorológico nacional clima pronóstico 19 enero 2026
La temperatura irá subiendo con el correr de la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

La temperatura irá subiendo con el correr de la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

