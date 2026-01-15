Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires En plena ola de calor, usuarios comenzaron a difundir imágenes de lluvias intensas en distintos puntos de Buenos Aires. Rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes, con abundante caída de agua y ráfagas. Por + Seguir en







Impresionantes videos del diluvio en la provincia de Buenos Aires: rige el alerta amarilloi

En horas de la tarde, las redes sociales se poblaron de videos que dan cuenta del fuerte temporal que comenzó a registrarse en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes muestran lluvias intensas en ciudades como La Plata, Villa Gesell y San Clemente, en el inicio de un escenario climático que ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo oficial advirtió que algunas de estas tormentas pueden alcanzar intensidad fuerte, con intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual.

Las zonas afectadas por las tormentas en Buenos Aires:

Brandsen

Cañuelas

Castelli

Chascomús

Dolores

Esteban Echeverría

Ezeiza

Florencio Varela

General Rodríguez

La Matanza

La Plata

Berisso

Ensenada

Magdalena

Punta Indio

Lezama

Luján

Marcos Paz

Merlo

Moreno

Presidente Perón

Carmen de Areco

Chacabuco

Chivilcoy

General Las Heras

Mercedes

Navarro

San Antonio de Giles

Salto

Suipacha

General Belgrano

General Paz

Las Flores

Lobos

Pila

Roque Pérez

San Miguel del Monte Las localidades de la Costa Atlántica afectadas por las lluvias