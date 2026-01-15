Los impactantes videos del diluvio en playas y ciudades de la provincia de Buenos Aires

En horas de la tarde, las redes sociales se poblaron de videos que dan cuenta del fuerte temporal que comenzó a registrarse en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes muestran lluvias intensas en ciudades como La Plata, Villa Gesell y San Clemente, en el inicio de un escenario climático que ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Star1609/status/2011871972469161997&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Franco52389414/status/2011881480658829555?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gonzalo47383586/status/2011880965170479374?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergio_pampin/status/2011878835810418718&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NdRradio/status/2011883108359159876&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marceviejo/status/2011886911078744286&partner=&hide_thread=false
El fenómeno llega después de varios días marcados por temperaturas extremas y en el marco de una alerta amarilla vigente para amplias zonas del territorio bonaerense. Según el SMN, las tormentas comenzaron de manera aislada durante la tarde y se prevé que continúen hasta la noche, con mejoras temporarias.
El organismo oficial advirtió que algunas de estas tormentas pueden alcanzar intensidad fuerte, con intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual.
Las zonas afectadas por las tormentas en Buenos Aires:
-
Brandsen
-
Cañuelas
-
Castelli
-
Chascomús
-
Dolores
-
Esteban Echeverría
-
Ezeiza
-
Florencio Varela
-
General Rodríguez
-
La Matanza
-
La Plata
-
Berisso
-
Ensenada
-
Magdalena
-
Punta Indio
-
Lezama
-
Luján
-
Marcos Paz
-
Merlo
-
Moreno
-
Presidente Perón
-
Carmen de Areco
-
Chacabuco
-
Chivilcoy
-
General Las Heras
-
Mercedes
-
Navarro
-
San Antonio de Giles
-
Salto
-
Suipacha
-
General Belgrano
-
General Paz
-
Las Flores
-
Lobos
-
Pila
-
Roque Pérez
-
San Miguel del Monte
Las localidades de la Costa Atlántica afectadas por las lluvias
-
General Guido
-
General Madariaga
-
General Lavalle
-
Maipú
-
Partido de la Costa
-
Pinamar
-
Tordillo
-
Villa Gesell
En estos distritos se esperan tormentas de variada intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y un rápido aumento del volumen de agua caída, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante la llegada de tormentas
-
Evitá salir si no es necesario.
-
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
-
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
-
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
-
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.