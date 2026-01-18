18 de enero de 2026 Inicio
Alerta naranja por tormentas en 12 provincias: cuándo llega la lluvia

Luego del alivio térmico que brindaron las precipitaciones en varias partes del país, el domingo amanece con la amenaza de aguaceros y tempestades. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Tucumán

Tucumán, una de las provincias incluidas en la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un importante sistema de tormentas para este domingo que afectará a doce provincias, que combinan alerta amarilla y naranja debido a su magnitud.

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 
Las tormentas tendrán su foco en el centro del Salta, Tucumán, sudeste de Catamarca, sudoeste y la mitad norte de Santiago del Estero, sur de Chaco y noroeste de Corrientes. Para estas zonas, el SMN emitió aviso naranja.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, y fundamentalmente abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Llegarían durante el final del domingo.

Por otro lado, el SMN anunció alerta amarilla por tormentas para Jujuy, norte y oeste de Salta, oeste de Catamarca, noroeste de La Rioja, norte de Córdoba, centro y norte de Santa Fe, sudeste de Santiago del Estero, casi todo el territorio de Corrientes, centro y sur de Misiones, centro y norte de Chaco, y la totalidad de Formosa.

El SMN anticipa un fuerte foco de tormentas en el norte del país.

El calor da un respiro: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada agradable para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 19° y 28° y vientos fuertes del sudeste.

La ventosidad se mantendrá en los primeros días de la semana, con temperaturas inferiores a los 30°, situación que cambiará hacia el miércoles, cuando los vientos del norte traigan nuevamente al calor.

Se vienen días ventosos en la Ciudad de Buenos Aires.

